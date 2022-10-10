Повітряні сили за минулі вечір та ніч знищили 30 крилатих ракет та 27 ударних дронів

Повітряні сили за минулі вечір та ніч знищили 30 крилатих ракет та 27 ударних дронів
З вечора 5 серпня по ранок 6-го серпня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». 12 із 14 «Калібрів» було знищено протиповітряною обороною. Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднюємо.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 5 із 6 ракет «Калібр» (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.
Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.
Протиповітряною обороною знищено:
17 крилатих ракет «Калібр»;
13 крилатих ракет Х-101/Х-555;
27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

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Теги: ППО, Україна, війна, росія
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