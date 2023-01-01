Повідомили про деталі та наслідки нічних обстрілів Хмельниччини росією

Повідомили про деталі та наслідки нічних обстрілів Хмельниччини росією
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів про наслідки російських атак на область.

Про це повідомили на сторінці Хмельницької ОВА.

"З вчорашнього вечора Хмельниччина була тричі атакована ворогом.
Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу.
Була серія вибухів в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет були збиті силами ППО. Дякуємо їм за якісну роботу. Разом з тим, у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні", - йдеться у повідомленні.

Також Сергій Тюрін зазначив, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. На місці події працювали 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху, травми отримав працівник об’єкта.

На території Хмельницької громади працювало ППО. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Хмельниччина, атака, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
Волинські тероборонівці врятували біля Бахмута голубів, птахи переселилися до Луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Повідомили про деталі та наслідки нічних обстрілів Хмельниччини росією
Сьогодні, 12:37
Втрата свідомості, погрози і лайка: на Волині біля озера неадекватні молодики побили людей
Сьогодні, 11:56
Повітряні сили за минулі вечір та ніч знищили 30 крилатих ракет та 27 ударних дронів
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ
05 серпень, 22:54
Росіяни вдарили по Кременчуці в річницю атаки на торговий центр в цьому місті Росіяни вдарили по Кременчуці в річницю атаки на торговий центр в цьому місті
27 червень, 14:25
Уночі сили ППО збили шість «шахедів» над Хмельниччиною Уночі сили ППО збили шість «шахедів» над Хмельниччиною
21 червень, 08:49
Легіон «Свобода Росії» набирає до підрозділів тисячі людей для атаки на Москву, – The Times Легіон «Свобода Росії» набирає до підрозділів тисячі людей для атаки на Москву, – The Times
31 травень, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На саміті в Саудівській Аравії всі учасники підтримали територіальну цілісності України
Сьогодні, 15:35
 0
Під час негоди на Світязі водолази рятували понад 40 відпочивальників. ФОТО
Сьогодні, 15:12
 0
На Волині через блискавку та ймовірне замикання холодильника горів будинок та сарай
Сьогодні, 14:40
 0
Волиняни почали активніше підписувати згоди на посмертне донорство. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
 0
На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
 0
Медіа
відео
1/8