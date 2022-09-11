На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО





Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.



У регіоні зафіксовано пошкодження декількох приватних домогосподарств. Загиблих та поранених немає.



Очільник ОВА зазначив, що атака минула без жертв і постраждалих, пошкоджено декілька приватних домогосподарств.



На місці події працюють відповідні служби. До кінця дня основні наслідки буде усунено, наголосив очільник регіону.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 6 серпня на півдні Рівненщини працювала протиповітряна оборона.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.У регіоні зафіксовано пошкодження декількох приватних домогосподарств. Загиблих та поранених немає.Очільник ОВА зазначив, що атака минула без жертв і постраждалих, пошкоджено декілька приватних домогосподарств.На місці події працюють відповідні служби. До кінця дня основні наслідки буде усунено, наголосив очільник регіону.

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