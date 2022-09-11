На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
Вночі 6 серпня на півдні Рівненщини працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
У регіоні зафіксовано пошкодження декількох приватних домогосподарств. Загиблих та поранених немає.
Очільник ОВА зазначив, що атака минула без жертв і постраждалих, пошкоджено декілька приватних домогосподарств.
На місці події працюють відповідні служби. До кінця дня основні наслідки буде усунено, наголосив очільник регіону.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
У регіоні зафіксовано пошкодження декількох приватних домогосподарств. Загиблих та поранених немає.
Очільник ОВА зазначив, що атака минула без жертв і постраждалих, пошкоджено декілька приватних домогосподарств.
На місці події працюють відповідні служби. До кінця дня основні наслідки буде усунено, наголосив очільник регіону.
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