На Волині через блискавку та ймовірне замикання холодильника горів будинок та сарай

На Волині через блискавку та ймовірне замикання холодильника горів будинок та сарай
Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі та здійснили 3 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

5 серпня о 02:07 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської будівлі в селі Цегів Луцького району. На місце виклику виїхали вогнеборці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів спільно з працівниками місцевої пожежної охорони смт Мар'янівка. По прибуттю рятувальники оперативно оцінили ситуацію та на гасіння займання подали 2 водяні стволи, горіння ліквідували о 03:33. Ймовірна причина пожежі – влучання блискавки.

О 21:13 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Дарівка Ковельського району. На місці події працювали вогнеборці 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби, рятувальники 4-ї ДПРЧ м. Ковель спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Радошин. На гасіння пожежі подали 2 водяні стволи, горіння ліквідували о 21:52. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі холодильника.

Крім того, минулої доби рятувальники тричі виїжджали для проведення робіт з ліквідації кубел шершнів - у приватних домоволодіннях в селі Млинове Ковельського району, с. Заріччя Володимирського району та в селі Носачевичі Луцького району

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Теги: Волинь, пожежа, ДСНС
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