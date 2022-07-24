Під час негоди на Світязі водолази рятували понад 40 відпочивальників. ФОТО

Під час негоди на Світязі водолази рятували понад 40 відпочивальників. ФОТО
Водолази-рятувальники надали допомогу відпочивальникам на озері Світязь.

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

6 серпня обідньої пори через раптове ускладнення погодних умов та шквальний вітер на озері Світязь велика кількість відпочивальників не змогли впоратись з керуванням катамаранів, інших плавзасобів та повернутись з великої віддалі до берега.

Троє людей (чоловік та двоє дівчат) перебували в воді – співробітники водолазно-рятувального відділення ГУ ДСНС області врятували їх першочергово, підняли на борт рятувального катера, допомогли зігрітись та доправили на берег.
Під час негоди на Світязі водолази рятували понад 40 відпочивальників. ФОТО


Рятувальники надали допомогу ще чотирьом десяткам відпочивальників - дітей, підлітків та дорослих почергово брали на борт рятувальних човнів та доправляли на берег.
Під час негоди на Світязі водолази рятували понад 40 відпочивальників. ФОТО
Під час негоди на Світязі водолази рятували понад 40 відпочивальників. ФОТО
Під час негоди на Світязі водолази рятували понад 40 відпочивальників. ФОТО

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Теги: Волинь, Світязь, ДСНС, порятунок, негода
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Коментарі 1
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вже і на Світязі як на морі Дякуємо рятувальника
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