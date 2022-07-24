Під час негоди на Світязі водолази рятували понад 40 відпочивальників. ФОТО

Водолази-рятувальники надали допомогу відпочивальникам на озері Світязь.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.6 серпня обідньої пори через раптове ускладнення погодних умов та шквальний вітер на озері Світязь велика кількість відпочивальників не змогли впоратись з керуванням катамаранів, інших плавзасобів та повернутись з великої віддалі до берега.Троє людей (чоловік та двоє дівчат) перебували в воді – співробітники водолазно-рятувального відділення ГУ ДСНС області врятували їх першочергово, підняли на борт рятувального катера, допомогли зігрітись та доправили на берег.Рятувальники надали допомогу ще чотирьом десяткам відпочивальників - дітей, підлітків та дорослих почергово брали на борт рятувальних човнів та доправляли на берег.