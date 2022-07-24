Під час негоди на Світязі водолази рятували понад 40 відпочивальників. ФОТО
Сьогодні, 15:12
Водолази-рятувальники надали допомогу відпочивальникам на озері Світязь.
Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
6 серпня обідньої пори через раптове ускладнення погодних умов та шквальний вітер на озері Світязь велика кількість відпочивальників не змогли впоратись з керуванням катамаранів, інших плавзасобів та повернутись з великої віддалі до берега.
Троє людей (чоловік та двоє дівчат) перебували в воді – співробітники водолазно-рятувального відділення ГУ ДСНС області врятували їх першочергово, підняли на борт рятувального катера, допомогли зігрітись та доправили на берег.
Рятувальники надали допомогу ще чотирьом десяткам відпочивальників - дітей, підлітків та дорослих почергово брали на борт рятувальних човнів та доправляли на берег.
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Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
6 серпня обідньої пори через раптове ускладнення погодних умов та шквальний вітер на озері Світязь велика кількість відпочивальників не змогли впоратись з керуванням катамаранів, інших плавзасобів та повернутись з великої віддалі до берега.
Троє людей (чоловік та двоє дівчат) перебували в воді – співробітники водолазно-рятувального відділення ГУ ДСНС області врятували їх першочергово, підняли на борт рятувального катера, допомогли зігрітись та доправили на берег.
Рятувальники надали допомогу ще чотирьом десяткам відпочивальників - дітей, підлітків та дорослих почергово брали на борт рятувальних човнів та доправляли на берег.
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Коментарі 1
вже і на Світязі як на морі Дякуємо рятувальника
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