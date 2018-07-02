Волинські тероборонівці врятували біля Бахмута голубів, птахи переселилися до Луцького зоопарку. ФОТО

Волинські тероборонівці врятували біля Бахмута голубів, птахи переселилися до Луцького зоопарку. ФОТО
У Луцькому зоопарку поселилися голуби, яких вдалося врятувати з-під міста Бахмут, де тривають запеклі бої захисників України та російських окупантів.

Про це повідомляють на сторінці луцького звіринця.

Зараз майже 70 птахів мають просторі вольєри, смачний харч та догляд. А головне - про них турбуються. Новосели вже звикли до нового місця і тішать своєю присутністю відвідувачів КП "Луцького зоопарку".

"Історія їхньої появи у нас - сумна та страшна. Цих голубів вдалося врятувати із місця, де тривали найзапекліші бої за нашу незалежність. Вони мешкали під Бахмутом. І це ми зробили спільно із бійцями 100-ї бригади територіальної оборони та волонтерами, які їздили до них", - йдеться у дописі на сторінці зоопарку.

На фото луцького фотографа Павла Березюка - птахи зараз. Вони - у вольєрах на території зоопарку.

У матеріалі "Район.Луцьк" йдеться, заступник директора Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади Олександр Козлюк підтримує тісний зв’язок із багатьма воїнами з Волині, бійцями 100-окремої бригади територіальної оборони.

Знайомі воїни повідомили, що підгодовували голубів, які врятувалися з-під обстрілів.

Про це повідомив очільниці КП «Луцький зоопарк» Людмилі Денисенко, яка знайшла волонтерів і птахів доставили до Луцька.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцький зоопарк, війна, Бахмут, порятунок, тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
Волинські тероборонівці врятували біля Бахмута голубів, птахи переселилися до Луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Повідомили про деталі на наслідки нічних обстрілів Хмельниччини росією
Сьогодні, 12:37
Втрата свідомості, погрози і лайка: на Волині біля озера неадекватні молодики побили людей
Сьогодні, 11:56
Повітряні сили за минулі вечір та ніч знищили 30 крилатих ракет та 27 ударних дронів
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Дивовижна історія порятунку: у Луцьку мамою дикого каченяти стала курка Дивовижна історія порятунку: у Луцьку мамою дикого каченяти стала курка
02 липень, 2018, 11:32
ЗСУ вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки під Бахмутом ЗСУ вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки під Бахмутом
19 липень, 11:18
Ворог перебуває в пастці: ЗСУ беруть під вогневий контроль Бахмут, – Сирський Ворог перебуває в пастці: ЗСУ беруть під вогневий контроль Бахмут, – Сирський
10 липень, 13:43
ЗСУ звільнили території під Бахмутом ЗСУ звільнили території під Бахмутом
02 липень, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
 0
Волинські тероборонівці врятували біля Бахмута голубів, птахи переселилися до Луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 13:18
 0
Повідомили про деталі на наслідки нічних обстрілів Хмельниччини росією
Сьогодні, 12:37
 0
Втрата свідомості, погрози і лайка: на Волині біля озера неадекватні молодики побили людей
Сьогодні, 11:56
 0
Повітряні сили за минулі вечір та ніч знищили 30 крилатих ракет та 27 ударних дронів
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8