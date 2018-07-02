Волинські тероборонівці врятували біля Бахмута голубів, птахи переселилися до Луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 13:18
У Луцькому зоопарку поселилися голуби, яких вдалося врятувати з-під міста Бахмут, де тривають запеклі бої захисників України та російських окупантів.
Про це повідомляють на сторінці луцького звіринця.
Зараз майже 70 птахів мають просторі вольєри, смачний харч та догляд. А головне - про них турбуються. Новосели вже звикли до нового місця і тішать своєю присутністю відвідувачів КП "Луцького зоопарку".
"Історія їхньої появи у нас - сумна та страшна. Цих голубів вдалося врятувати із місця, де тривали найзапекліші бої за нашу незалежність. Вони мешкали під Бахмутом. І це ми зробили спільно із бійцями 100-ї бригади територіальної оборони та волонтерами, які їздили до них", - йдеться у дописі на сторінці зоопарку.
На фото луцького фотографа Павла Березюка - птахи зараз. Вони - у вольєрах на території зоопарку.
У матеріалі "Район.Луцьк" йдеться, заступник директора Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади Олександр Козлюк підтримує тісний зв’язок із багатьма воїнами з Волині, бійцями 100-окремої бригади територіальної оборони.
Знайомі воїни повідомили, що підгодовували голубів, які врятувалися з-під обстрілів.
Про це повідомив очільниці КП «Луцький зоопарк» Людмилі Денисенко, яка знайшла волонтерів і птахів доставили до Луцька.
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Про це повідомляють на сторінці луцького звіринця.
Зараз майже 70 птахів мають просторі вольєри, смачний харч та догляд. А головне - про них турбуються. Новосели вже звикли до нового місця і тішать своєю присутністю відвідувачів КП "Луцького зоопарку".
"Історія їхньої появи у нас - сумна та страшна. Цих голубів вдалося врятувати із місця, де тривали найзапекліші бої за нашу незалежність. Вони мешкали під Бахмутом. І це ми зробили спільно із бійцями 100-ї бригади територіальної оборони та волонтерами, які їздили до них", - йдеться у дописі на сторінці зоопарку.
На фото луцького фотографа Павла Березюка - птахи зараз. Вони - у вольєрах на території зоопарку.
У матеріалі "Район.Луцьк" йдеться, заступник директора Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади Олександр Козлюк підтримує тісний зв’язок із багатьма воїнами з Волині, бійцями 100-окремої бригади територіальної оборони.
Знайомі воїни повідомили, що підгодовували голубів, які врятувалися з-під обстрілів.
Про це повідомив очільниці КП «Луцький зоопарк» Людмилі Денисенко, яка знайшла волонтерів і птахів доставили до Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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