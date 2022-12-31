Втрата свідомості, погрози і лайка: на Волині біля озера неадекватні молодики побили людей





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За словами свідків, інцидент почався біля готелю, який розташований на озері Пісочне, що поблизу села Буцинь. Там молодики з Ковеля побили хлопця. Коли люди побігли за ними, то вони сховалися в будинок для відпочинку.



На місце події викликали працівників поліції. Очевидці знімали відео того, що відбувається. Коли хулігани, які перебували в неадекватному стані, втікали з будинку, то дорогою завдали травм двом чоловікам та вдарили в живіт 50-річну жінку. Один з хуліганів вдарив охоронця кулаком в скроню, від чого той втратив свідомість. Все це вони супроводжували нецензурною лайкою, погрозами та нацистським вітанням.



За неофіційною інформацією, дебошири у Ковелі займаються боксом. Відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження. Судмедексперт зняв побої у потерпілих, у яких зафіксовано різні ступені тілесних ушкоджень. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поблизу озера Пісочне стався інцидент, внаслідок якого постраждали кілька осіб.Про це повідомляє КовельMedia. За словами свідків, інцидент почався біля готелю, який розташований на озері Пісочне, що поблизу села Буцинь. Там молодики з Ковеля побили хлопця. Коли люди побігли за ними, то вони сховалися в будинок для відпочинку.На місце події викликали працівників поліції. Очевидці знімали відео того, що відбувається. Коли хулігани, які перебували в неадекватному стані, втікали з будинку, то дорогою завдали травм двом чоловікам та вдарили в живіт 50-річну жінку. Один з хуліганів вдарив охоронця кулаком в скроню, від чого той втратив свідомість. Все це вони супроводжували нецензурною лайкою, погрозами та нацистським вітанням.За неофіційною інформацією, дебошири у Ковелі займаються боксом. Відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження. Судмедексперт зняв побої у потерпілих, у яких зафіксовано різні ступені тілесних ушкоджень. Триває слідство.

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