За минулу добу захисники знищили 690 окупантів, 5 танків та 22 артсистеми

За минулу добу захисники знищили 690 окупантів, 5 танків та 22 артсистеми
Воїни Сил оборони України щодня завдають окупантам, які прийшла на нашу землю, втрат. За минулу добу захисники України знищили 590 окупантів, 22 артилерійські системи, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 249700 (+590) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4237 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,
артилерійських систем – 4965 (+22) од,
РСЗВ – 705 (+1) од,
засоби ППО - 466 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),
крилаті ракети ‒ 1359 (+12),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 734 (+4).

Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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