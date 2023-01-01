На Волині через буревій – аварійні вимкнення світла
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У неділю, 6 серпня, через проходження грозового фронту, поривів вітру та, як наслідок, падіння гілок та дерев на лінії електропередачі у Луцьку та Волинській області є аварійні вимкнення в електромережах.
Про це повідомляє пресслужба Волиньобленерго.
Зазначають, що оперативний персонал працює над ліквідацією наслідків негоди.
Енергетики також нагадують: у разі виявлення обірваного проводу, що лежить на землі, кущі або дереві, не треба підходити до нього на відстань ближче як 8 м. Це - небезпечно.
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Про це повідомляє пресслужба Волиньобленерго.
Зазначають, що оперативний персонал працює над ліквідацією наслідків негоди.
Енергетики також нагадують: у разі виявлення обірваного проводу, що лежить на землі, кущі або дереві, не треба підходити до нього на відстань ближче як 8 м. Це - небезпечно.
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