Волинські рятувальники показали наслідки негоди. ФОТО
Сьогодні, 03:13
Увечері 6 серпня на Волині рятувальники розкряжували декілька повалених негодою дерев.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Рятувальники ДПРЧ-5 м. Нововолинська звільнили від поваленого негодою дерева проїжджу частину дороги на мікрорайоні Шахтарський.
Бійці аварійно-рятувальної частини м. Луцьк очистили від поваленого дерева дорогу біля с.Радомишель Луцького району.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: на Волині через негоду на авто впало дерево. ВІДЕО
Випадки трапилися вчора ввечері - внаслідок сильного вітру дерева впало дерево на проїжджу частину дороги та перекрили рух автотранспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Рятувальники ДПРЧ-5 м. Нововолинська звільнили від поваленого негодою дерева проїжджу частину дороги на мікрорайоні Шахтарський.
Бійці аварійно-рятувальної частини м. Луцьк очистили від поваленого дерева дорогу біля с.Радомишель Луцького району.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: на Волині через негоду на авто впало дерево. ВІДЕО
Випадки трапилися вчора ввечері - внаслідок сильного вітру дерева впало дерево на проїжджу частину дороги та перекрили рух автотранспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські рятувальники показали наслідки негоди. ФОТО
Сьогодні, 03:13
У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території
Сьогодні, 02:02
На Волині через буревій – аварійні вимкнення світла
Сьогодні, 01:01
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Батьківщина-мати» з тризубом і голуби миру з-під Бахмуту: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня
06 серпень, 23:30
Медіа