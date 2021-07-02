Волинські рятувальники показали наслідки негоди. ФОТО

Волинські рятувальники показали наслідки негоди. ФОТО
Увечері 6 серпня на Волині рятувальники розкряжували декілька повалених негодою дерев.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

Рятувальники ДПРЧ-5 м. Нововолинська звільнили від поваленого негодою дерева проїжджу частину дороги на мікрорайоні Шахтарський.

Бійці аварійно-рятувальної частини м. Луцьк очистили від поваленого дерева дорогу біля с.Радомишель Луцького району.

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Випадки трапилися вчора ввечері - внаслідок сильного вітру дерева впало дерево на проїжджу частину дороги та перекрили рух автотранспорту.


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Теги: негода, буревій, Волинь
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