У Луцьку – ДТП: припарковане авто покотилося і зіткнулося з іншим
Сьогодні, 04:47
У Луцьку 4 липня припаркований автомобіль покотився і зіткнувся з іншою машиною.
Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, передає "Конкурент".
Як з’ясувалося, водій Renault не припаркував свій транспортний засіб неналежним чином, в результаті чого машина почала котитися та зіткнулася з Peugeot.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні ушкодження, що призвело до матеріальних збитків.
Чоловік свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав та просив суворо не карати.
Суд оштрафував чоловіка на 850 гривень.
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Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, передає "Конкурент".
Як з’ясувалося, водій Renault не припаркував свій транспортний засіб неналежним чином, в результаті чого машина почала котитися та зіткнулася з Peugeot.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні ушкодження, що призвело до матеріальних збитків.
Чоловік свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав та просив суворо не карати.
Суд оштрафував чоловіка на 850 гривень.
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