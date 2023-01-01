У Луцьку – ДТП: припарковане авто покотилося і зіткнулося з іншим

У Луцьку – ДТП: припарковане авто покотилося і зіткнулося з іншим
У Луцьку 4 липня припаркований автомобіль покотився і зіткнувся з іншою машиною.

Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, передає "Конкурент".

Як з’ясувалося, водій Renault не припаркував свій транспортний засіб неналежним чином, в результаті чого машина почала котитися та зіткнулася з Peugeot.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні ушкодження, що призвело до матеріальних збитків.

Чоловік свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав та просив суворо не карати.

Суд оштрафував чоловіка на 850 гривень.

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Теги: ДТП, Луцьк
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