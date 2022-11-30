Скільки мільйонів українців виїхали за кордон через війну

Скільки мільйонів українців виїхали за кордон через війну
Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила, що від початку війни виїхало 6,2 млн українців, які наразі перебувають за кордоном. Також у нашій державі є 5 млн внутрішніх переселенців.

Про це вона сказала в етері програми "Укрінформ: вечірній стрім".

Бережна зазначила, що зараз є різні дані щодо того, скільки українців виїхало за кордон через війну Росії проти України. Вона зазначила, що всі вони можуть відрізнятись. Їх отримують з даних Державної прикордонної служби та європейських інституцій.

"У Мінекономіки ми доходимо висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 млн осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення", - сказала Тетяна Бережна.

Заступниця міністра зазначила, що в Україні є понад 5 млн внутрішніх переселенців, проте ця цифра може бути вищою, оскільки не всі реєструються під час виїзду із зони бойових дій.

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Теги: війна, біженці
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