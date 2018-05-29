Пропаганда комунізму: на Волині покарали фаната Сталіна та Брєжнєва





Відповідний вирок ухвалив Любешівський районний суд, пише



З матеріалів справи відомо, що пенсіонер з села Бихів Степан Андрусик у 2021 році репостив собі на сторінку в російській соціальній мережі «Однокласники» дописи, які містили пропаганду комунізму та були присвячені диктаторам.



Ось кілька варіантів дописів, якими волинянин прославляв комуністичних диктаторів Йосипа Сталіна та Леоніда Брежнєва:



«2021 ТАМ ГДЕ СТАЛИН ТАМ ПОБЕДА СТАЛИН ЭТО СИМВОЛ СЛАВЫ И ВЕЛИЧИЯ ВЕЛИКОДЕРЖАВНО-ИМПЕРСКОЙ МОЩИ РОССИИ! ВЕРНЕМ ПРОСТАЛИНСКИЙ СССР! ПРИ НЕМ ВОР СИДЕЛ В ТЮРЬМЕ, ЦЕНЫ НА ВСЕ ЕЖЕГОДНО СНИЖАЛИСЬ, А НАРОД БЫЛ УВЕРЕН В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ! ПЕНСИЯ ЭТО ЗАРПЛАТА ЗА ВОСПИТАНИЕ ВНУКОВ И СОХРАНЕНИЕ ПРИЕЕМСТВЕНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ! СТАЛИН ЭТО ИДЕЯ! ЭТО ВЕРА НАРОДА В ГОСУДАРСТВО, ВЕРА В ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ! НАРОДУ НУЖЕН СТАЛИН»;



«У БРЕЖНЕВА НЕФТЬ НА ПИКЕ СТОИЛА В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ СЕГОДНЯ И В 4 РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ НА ПИКЕ 2006-2014. НО ОН СУМЕЛ ПОСТРОИТЬ СОТНИ ЗАВОДОВ, ДОБИТЬСЯ ЯДЕРНОГО ПАРИТЕТА С США, КОРМИТЬ ПОЛМИРА, ОБЕСПЕЧИТЬ 164 МЛН ЛЮДЕЙ КВАРТИРАМИ. ЕСЛИ ТО СЧИТАЛОСЬ «ЗАСТОЙ», ТО ЧТО СЕЙЧАС?».



Таким чином волинянин вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.436-1КК України (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України). Під час досудового розслідування Степан Андрусик уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.



Представники Феміди затвердили угоду та призначили волинянину покарання у виді п’яти років позбавлення волі, яке замінили на півтора року іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Умовне покарання отримав волинський пенсіонер, який репостив собі у соцмережі дописи про комуністичних диктаторів Сталіна та Брежнєва.Відповідний вирок ухвалив Любешівський районний суд, пише ІА Волинські новини З матеріалів справи відомо, що пенсіонер з села Бихіву 2021 році репостив собі на сторінку в російській соціальній мережі «Однокласники» дописи, які містили пропаганду комунізму та були присвячені диктаторам.Ось кілька варіантів дописів, якими волинянин прославляв комуністичних диктаторів Йосипа Сталіна та Леоніда Брежнєва:Таким чином волинянин вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.436-1КК України (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України). Під час досудового розслідування Степан Андрусик уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.Представники Феміди затвердили угоду та призначили волинянину покарання у виді п’яти років позбавлення волі, яке замінили на півтора року іспитового терміну.

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