У всіх волинських школах планують запровадити е-журнали
Сьогодні, 06:00
На Волині є 546 загальноосвітніх навчальних закладів. Наразі систему електронних журналів та щоденників використовують менш як половина із них.
Як розповіла в коментарі Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, з нового навчального року усі школи області, які ще не користуються е-журналом, мають розпочати роботу з його впровадження.
Скільки шкіл вже користуються е-журналами
Усі дані про впровадження електронних журналів закладами загальної середньої освіти Волині можна побачити в цифровому інтерактивному онлайн-дашборді.
Станом на початок серпня 245 навчальних закладів області вже впровадили е-журнали, у 168 – триває робота над їхнім впровадженням.
137 шкіл на Волині ще не почали впроваджувати електронний журнал. Ще шість навчальних закладів взагалі відмовились від е-журналів.
У дашборді доступна інформація про впровадження е-журналів за районами, громадами, навчальними закладами та освітніми платформами. Відвідувачі можуть залишити відгук або рекомендацію щодо процесу впровадження е-журналів у тому чи іншому закладі освіти.
Чому не в усіх школах запровадили е-журнали
Попри те, що в області з 2020 року деякі навчальні заклади працюють в системі е-журналів, лише 9 вересня 2022 року з'явилася інструкція-роз'яснення, як працювати в електронному форматі, – каже Наталія Матвіюк.
Зі слів керівниці управління освіти і науки 25-30 серпня у школах мають відбутися педради на яких, мають визначити в якій електронній платформі впроваджуватимуть е-журнали. Після цього процес цифровізації рухатиметься швидше, – додає Наталія Матвіюк.
Переваги е-журналів
"Перевагою е-журналів є те, що батьки можуть щоденно контролювати відвідуваність дітей навчального закладу, їхню успішність, легше комунікувати з вчителями", – говорить керівниця обласного управління освіти і науки.
У Липинської ліцеї Підгайцівської територіальної громади е-журналами та е-щоденниками користуються з початку 2022 року, – розповіла Суспільному директорка навчального закладу Валентина Коменда.
"Система є безплатною. Батьки задоволені. З деякими вчителями старшого покоління довелось попрацювати, але вони здобули ці вміння. Під'єднатися до платформи е-журналів допоміг вчитель інформатики ліцею", – каже директорка ліцею.
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Як розповіла в коментарі Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, з нового навчального року усі школи області, які ще не користуються е-журналом, мають розпочати роботу з його впровадження.
Скільки шкіл вже користуються е-журналами
Усі дані про впровадження електронних журналів закладами загальної середньої освіти Волині можна побачити в цифровому інтерактивному онлайн-дашборді.
Станом на початок серпня 245 навчальних закладів області вже впровадили е-журнали, у 168 – триває робота над їхнім впровадженням.
137 шкіл на Волині ще не почали впроваджувати електронний журнал. Ще шість навчальних закладів взагалі відмовились від е-журналів.
У дашборді доступна інформація про впровадження е-журналів за районами, громадами, навчальними закладами та освітніми платформами. Відвідувачі можуть залишити відгук або рекомендацію щодо процесу впровадження е-журналів у тому чи іншому закладі освіти.
Чому не в усіх школах запровадили е-журнали
Попри те, що в області з 2020 року деякі навчальні заклади працюють в системі е-журналів, лише 9 вересня 2022 року з'явилася інструкція-роз'яснення, як працювати в електронному форматі, – каже Наталія Матвіюк.
Зі слів керівниці управління освіти і науки 25-30 серпня у школах мають відбутися педради на яких, мають визначити в якій електронній платформі впроваджуватимуть е-журнали. Після цього процес цифровізації рухатиметься швидше, – додає Наталія Матвіюк.
Переваги е-журналів
"Перевагою е-журналів є те, що батьки можуть щоденно контролювати відвідуваність дітей навчального закладу, їхню успішність, легше комунікувати з вчителями", – говорить керівниця обласного управління освіти і науки.
У Липинської ліцеї Підгайцівської територіальної громади е-журналами та е-щоденниками користуються з початку 2022 року, – розповіла Суспільному директорка навчального закладу Валентина Коменда.
"Система є безплатною. Батьки задоволені. З деякими вчителями старшого покоління довелось попрацювати, але вони здобули ці вміння. Під'єднатися до платформи е-журналів допоміг вчитель інформатики ліцею", – каже директорка ліцею.
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