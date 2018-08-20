Помер відомий луцький забудовник Віктор Чорнуха

Помер відомий луцький забудовник Віктор Чорнуха
Обірвалося життя знаного на Волині забудовника, бізнесмена, голови наглядової ради ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктора Чорнухи.

Про це повідомила його донька, депутатка Волинської обласної ради Ірина Патлашинська.

«Тату тепер Ви з нами, але на небесах. В мене не стало коріння, але зʼявились крила! Люблю Вас безмежно!» – написала Ірина Патлашинська.

Віктор Чорнуха народився у 1952 році на Сумщині. Після навчання був направлений на роботу до Львова, у трест «Промхіммонтаж». З 1981 року жив і працював у Луцьку. Приїхав керувати «Луцьким СУ №536», створив потужний колектив, а після розвалу тресту – ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».

Свого часу був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Віктора Григоровича! Світла йому пам'ять!

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Теги: Віктор Чорнуха
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Коментарі 1
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Віктор Григорович це ціла епоха в будівельній індустрії Волині. Прекрасний організатор галузі, чудова людина. Безліч об'єктів соціального і промислового призначення, житлові будинки споруджених при його безпосередній участі нагадуватимуть нам про нього. Хай спочиває з Богом його душа. Доки живі, пам'ятатимемо.
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