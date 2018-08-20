Помер відомий луцький забудовник Віктор Чорнуха

Обірвалося життя знаного на Волині забудовника, бізнесмена, голови наглядової ради ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»Про це повідомила його донька, депутатка Волинської обласної ради«Тату тепер Ви з нами, але на небесах. В мене не стало коріння, але зʼявились крила! Люблю Вас безмежно!» – написала Ірина Патлашинська.Віктор Чорнуха народився у 1952 році на Сумщині. Після навчання був направлений на роботу до Львова, у трест «Промхіммонтаж». З 1981 року жив і працював у Луцьку. Приїхав керувати «Луцьким СУ №536», створив потужний колектив, а після розвалу тресту – ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».Свого часу був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради.