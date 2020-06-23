Затоплені вулиці, повалені конструкції і дерева: показали наслідки грози на Волині
Сьогодні, 09:09
Волинські рятувальники за добу 13 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт для подолання наслідків негоди. Надзвичайникам довелося прибирати із доріг повалені дерева, відбуксировувати автомобілі з підтоплених вулиць тощо.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, інформують, провели деблокування проїжджої частини на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин між селами Волошки та Уховецьк, де впали дерева та перекрили проїзд.
Провели розкряжування дерев на автодорогах "Ківерці-Борохів" та "Ківерці-Рожище", на трасі між містами «Камінь-Каширський - Ковель».
За допомогою пожежно-рятувальних автомобілі відбуксирували два автомобілі з підтопленої вулиці Карпенка-Карого в Луцьку.
У місті Камені-Каширському розкряжували 5 дерев, що впали на дорозі на вʼїзді в місто та дерево на вулиці Мазепи.
На вулиці Кравчука у Луцьку рятувальники демонтували пошкоджену конструкцію біля торгових контейнерів на ринку "Варшавський", що впала на стоянку.
В місті Луцьку та у селі Липини рятувальники 1-ї та 25-ї ДПРЧ міста Луцька у багатоквартирному житловому будинку демонтували пошкоджені вітром елементи балконної рами, що несли загрозу людям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, інформують, провели деблокування проїжджої частини на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин між селами Волошки та Уховецьк, де впали дерева та перекрили проїзд.
Провели розкряжування дерев на автодорогах "Ківерці-Борохів" та "Ківерці-Рожище", на трасі між містами «Камінь-Каширський - Ковель».
За допомогою пожежно-рятувальних автомобілі відбуксирували два автомобілі з підтопленої вулиці Карпенка-Карого в Луцьку.
У місті Камені-Каширському розкряжували 5 дерев, що впали на дорозі на вʼїзді в місто та дерево на вулиці Мазепи.
На вулиці Кравчука у Луцьку рятувальники демонтували пошкоджену конструкцію біля торгових контейнерів на ринку "Варшавський", що впала на стоянку.
В місті Луцьку та у селі Липини рятувальники 1-ї та 25-ї ДПРЧ міста Луцька у багатоквартирному житловому будинку демонтували пошкоджені вітром елементи балконної рами, що несли загрозу людям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 7 серпня
Сьогодні, 09:20
У Луцьку на Соборності зіткнулися два Hyundai. ФОТО
Сьогодні, 09:12
Затоплені вулиці, повалені конструкції і дерева: показали наслідки грози на Волині
Сьогодні, 09:09
Помер відомий луцький забудовник Віктор Чорнуха
Сьогодні, 08:51
Медіа