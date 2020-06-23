Затоплені вулиці, повалені конструкції і дерева: показали наслідки грози на Волині

Затоплені вулиці, повалені конструкції і дерева: показали наслідки грози на Волині
Волинські рятувальники за добу 13 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт для подолання наслідків негоди. Надзвичайникам довелося прибирати із доріг повалені дерева, відбуксировувати автомобілі з підтоплених вулиць тощо.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, інформують, провели деблокування проїжджої частини на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин між селами Волошки та Уховецьк, де впали дерева та перекрили проїзд.

Провели розкряжування дерев на автодорогах "Ківерці-Борохів" та "Ківерці-Рожище", на трасі між містами «Камінь-Каширський - Ковель».

За допомогою пожежно-рятувальних автомобілі відбуксирували два автомобілі з підтопленої вулиці Карпенка-Карого в Луцьку.

У місті Камені-Каширському розкряжували 5 дерев, що впали на дорозі на вʼїзді в місто та дерево на вулиці Мазепи.

На вулиці Кравчука у Луцьку рятувальники демонтували пошкоджену конструкцію біля торгових контейнерів на ринку "Варшавський", що впала на стоянку.

В місті Луцьку та у селі Липини рятувальники 1-ї та 25-ї ДПРЧ міста Луцька у багатоквартирному житловому будинку демонтували пошкоджені вітром елементи балконної рами, що несли загрозу людям.


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Теги: гроза, рятувальники
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