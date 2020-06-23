Затоплені вулиці, повалені конструкції і дерева: показали наслідки грози на Волині

Волинські рятувальники за добу 13 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт для подолання наслідків негоди. Надзвичайникам довелося прибирати із доріг повалені дерева, відбуксировувати автомобілі з підтоплених вулиць тощо.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.Зокрема, інформують, провели деблокування проїжджої частини на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин між селами Волошки та Уховецьк, де впали дерева та перекрили проїзд.Провели розкряжування дерев на автодорогах "Ківерці-Борохів" та "Ківерці-Рожище", на трасі між містами «Камінь-Каширський - Ковель».За допомогою пожежно-рятувальних автомобілі відбуксирували два автомобілі з підтопленої вулиці Карпенка-Карого в Луцьку.У місті Камені-Каширському розкряжували 5 дерев, що впали на дорозі на вʼїзді в місто та дерево на вулиці Мазепи.На вулиці Кравчука у Луцьку рятувальники демонтували пошкоджену конструкцію біля торгових контейнерів на ринку "Варшавський", що впала на стоянку.В місті Луцьку та у селі Липини рятувальники 1-ї та 25-ї ДПРЧ міста Луцька у багатоквартирному житловому будинку демонтували пошкоджені вітром елементи балконної рами, що несли загрозу людям.