У Луцьку на Соборності зіткнулися два Hyundai. ФОТО
Сьогодні, 09:12
Вранці 7 серпня у Луцьку на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.
Аварія сталася за участю двох авто Hyundai. Внаслідок ДТП утворився затор.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці ДТП працюють патрульні.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.
Аварія сталася за участю двох авто Hyundai. Внаслідок ДТП утворився затор.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці ДТП працюють патрульні.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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