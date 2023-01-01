У Луцьку на Соборності зіткнулися два Hyundai. ФОТО

У Луцьку на Соборності зіткнулися два Hyundai. ФОТО
Вранці 7 серпня у Луцьку на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.

Аварія сталася за участю двох авто Hyundai. Внаслідок ДТП утворився затор.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці ДТП працюють патрульні.

Деталі – згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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