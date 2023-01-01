Росія вдарила по багатоповерхівці у Херсоні: є загибла і поранені

Одна людина загинула та ще 12 дістали поранення у результаті удару росіян по Херсону вночі 7 серпня.Про це повідомляють голова Херсонської ОВА, голова Офісу президентата начальник Херсонської МВАЗа словами голови ОВА, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок, у результаті чого у 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Одну маломобільну особу госпіталізували.Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників − їх доставили до лікарні із загальним перегріванням тіла.Через пів години росіяни продовжили обстрілювати місто. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, 60-річний чоловік дістав контузію.Близько 03:15 окупанти знову атакували будинок, у результаті чого 93-річна жінка дістала поранення. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що уночі окупати вдарили по житловій 9-поверхівці, у результаті чого виникла пожежа. Він також опублікував фото охопленого вогнем будинку.Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що загалом 12 людей дістали поранення.