Росія вдарила по багатоповерхівці у Херсоні: є загибла і поранені
Сьогодні, 09:22
Одна людина загинула та ще 12 дістали поранення у результаті удару росіян по Херсону вночі 7 серпня.
Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Офісу президента Андрій Єрмак та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За словами голови ОВА, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок, у результаті чого у 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Одну маломобільну особу госпіталізували.
Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників − їх доставили до лікарні із загальним перегріванням тіла.
Через пів години росіяни продовжили обстрілювати місто. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, 60-річний чоловік дістав контузію.
Близько 03:15 окупанти знову атакували будинок, у результаті чого 93-річна жінка дістала поранення. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що уночі окупати вдарили по житловій 9-поверхівці, у результаті чого виникла пожежа. Він також опублікував фото охопленого вогнем будинку.
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що загалом 12 людей дістали поранення.
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Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Офісу президента Андрій Єрмак та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За словами голови ОВА, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок, у результаті чого у 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Одну маломобільну особу госпіталізували.
Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників − їх доставили до лікарні із загальним перегріванням тіла.
Через пів години росіяни продовжили обстрілювати місто. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, 60-річний чоловік дістав контузію.
Близько 03:15 окупанти знову атакували будинок, у результаті чого 93-річна жінка дістала поранення. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що уночі окупати вдарили по житловій 9-поверхівці, у результаті чого виникла пожежа. Він також опублікував фото охопленого вогнем будинку.
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що загалом 12 людей дістали поранення.
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