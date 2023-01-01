Росія вдарила по багатоповерхівці у Херсоні: є загибла і поранені

Росія вдарила по багатоповерхівці у Херсоні: є загибла і поранені
Одна людина загинула та ще 12 дістали поранення у результаті удару росіян по Херсону вночі 7 серпня.

Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Офісу президента Андрій Єрмак та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За словами голови ОВА, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок, у результаті чого у 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Одну маломобільну особу госпіталізували.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників − їх доставили до лікарні із загальним перегріванням тіла.

Через пів години росіяни продовжили обстрілювати місто. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, 60-річний чоловік дістав контузію.

Близько 03:15 окупанти знову атакували будинок, у результаті чого 93-річна жінка дістала поранення. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що уночі окупати вдарили по житловій 9-поверхівці, у результаті чого виникла пожежа. Він також опублікував фото охопленого вогнем будинку.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що загалом 12 людей дістали поранення.

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Теги: Херсон, обстріл
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