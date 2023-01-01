Сили оборони України знищили вже понад 250 тисяч окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,

• танків − 4 244 (+7) од,

• бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,

• артилерійських систем − 4 977 (+12) од,

• РСЗВ − 709 (+4) од,

• засобів ППО − 467 (+1) од,

• літаків − 315 (+0) од,

• гелікоптерів − 311 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,

• крилатих ракет − 1 377 (+18) од,

• кораблів/катерів − 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,

• спеціальної техніки − 735 (+1) од.



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 540 загарбників, 12 ворожих артсистем та 28 безпілотників.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,• танків − 4 244 (+7) од,• бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,• артилерійських систем − 4 977 (+12) од,• РСЗВ − 709 (+4) од,• засобів ППО − 467 (+1) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 311 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,• крилатих ракет − 1 377 (+18) од,• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,• спеціальної техніки − 735 (+1) од.Дані уточнюють.

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