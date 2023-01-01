Сили оборони України знищили вже понад 250 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:50
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 540 загарбників, 12 ворожих артсистем та 28 безпілотників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,
• танків − 4 244 (+7) од,
• бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,
• артилерійських систем − 4 977 (+12) од,
• РСЗВ − 709 (+4) од,
• засобів ППО − 467 (+1) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,
• крилатих ракет − 1 377 (+18) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,
• спеціальної техніки − 735 (+1) од.
Дані уточнюють.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,
• танків − 4 244 (+7) од,
• бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,
• артилерійських систем − 4 977 (+12) од,
• РСЗВ − 709 (+4) од,
• засобів ППО − 467 (+1) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,
• крилатих ракет − 1 377 (+18) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,
• спеціальної техніки − 735 (+1) од.
Дані уточнюють.
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