Повідомили деталі ДТП на Соборності за участю двох Hyundai
Сьогодні, 09:40
Сьогодні, 7 серпня, близько 8:20, на проспекті Соборності у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох Hyundai. Зіткнення автівок відбулося через неуважність водійки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що водійка, яка керувала автомобілем Hyundai, була неуважною і не дотрималася безпечної дистанції. Внаслідок цього скоїла зіткнення зі ще одним авто Hyundai.
У ДТП ніхто не травмувався, однак транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На порушницю ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що водійка, яка керувала автомобілем Hyundai, була неуважною і не дотрималася безпечної дистанції. Внаслідок цього скоїла зіткнення зі ще одним авто Hyundai.
У ДТП ніхто не травмувався, однак транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На порушницю ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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