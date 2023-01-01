Повідомили деталі ДТП на Соборності за участю двох Hyundai





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що водійка, яка керувала автомобілем Hyundai, була неуважною і не дотрималася безпечної дистанції. Внаслідок цього скоїла зіткнення зі ще одним авто Hyundai.



У ДТП ніхто не травмувався, однак транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.



На порушницю ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 серпня, близько 8:20, на проспекті Соборності у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох Hyundai . Зіткнення автівок відбулося через неуважність водійки.Про церозповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що водійка, яка керувала автомобілем Hyundai, була неуважною і не дотрималася безпечної дистанції. Внаслідок цього скоїла зіткнення зі ще одним авто Hyundai.У ДТП ніхто не травмувався, однак транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.На порушницю ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію