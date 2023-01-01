Повідомили деталі ДТП на Соборності за участю двох Hyundai

Повідомили деталі ДТП на Соборності за участю двох Hyundai
Сьогодні, 7 серпня, близько 8:20, на проспекті Соборності у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох Hyundai. Зіткнення автівок відбулося через неуважність водійки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що водійка, яка керувала автомобілем Hyundai, була неуважною і не дотрималася безпечної дистанції. Внаслідок цього скоїла зіткнення зі ще одним авто Hyundai.

У ДТП ніхто не травмувався, однак транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

На порушницю ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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