Куди звертатися жителям Волині, рідні яких зникли на війні. КОНТАКТИ

Куди звертатися жителям Волині, рідні яких зникли на війні. КОНТАКТИ
Волиняни, чиї рідні зникли безвісти на війні або потрапили в полон, можуть звернутися за допомогою до регіонального координатора Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Зокрема, на Волині регіональною координаторкою є Раїса Клименко. Саме вона консультує родини зниклих безвісти щодо алгоритму дій, збирає інформацію про зниклих та передає її аналітикам Офісу Уповноваженого. Окрім того, регіональна представниця постійно тримає зв’язок з усіма, хто до неї звернувся. Адже люди потребують не тільки консультацій, але й психологічної підтримки.

Важливо, що під час звернення до регіональної координаторки необхідно повідомити всі відомі дані про зниклу особу, деталі про обставини та місце зникнення, особливі прикмети людини. Слід також зберігати інформаційну тишу в соціальних мережах. Будь-які опубліковані дані про зниклих можуть потрапити до ворожої сторони і цим самим можна нашкодити вашим рідним.

Звернутися до регіональної координаторки у Волинській області можна особисто за адресою: місто Луцьк, пр. Соборності, 36.

Або ж за телефонами: +38 (050) 675-34-17, +38 (096) 933-92-63.

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Теги: зниклі безвісти, Раїса Клименко, варте уваги
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