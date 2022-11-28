На Волині авто влетіло у дерево: водія деблокували рятувальники

На Волині авто влетіло у дерево: водія деблокували рятувальники
У ніч на 7 серпня до служби 101 надійшло повідомлення про те, що біля села Гірники на Ковельщині легковий автомобіль зіткнувся з деревом. У транспортному засобі перебувало двоє людей – пасажир зміг вибратися самотужки, а водія затиснуло в салоні.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що за 11 хвилин на місце події прибули рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне. За допомогою шанцевого інструменту вони деблокували водія з деформованого автомобіля й передали медикам. 22-річного чоловіка з розсіченою бровою та травмою ноги госпіталізували до Ратнівської лікарні.

На місці події працювали четверо рятувальників, залучали спецавтомобіль САРМ-Л.

На Волині авто влетіло у дерево: водія деблокували рятувальники
На Волині авто влетіло у дерево: водія деблокували рятувальники


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Теги: рятувальники, Ковельщина
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