На Волині авто влетіло у дерево: водія деблокували рятувальники

У ніч на 7 серпня до служби 101 надійшло повідомлення про те, що біля села Гірники на Ковельщині легковий автомобіль зіткнувся з деревом. У транспортному засобі перебувало двоє людей – пасажир зміг вибратися самотужки, а водія затиснуло в салоні.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що за 11 хвилин на місце події прибули рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне. За допомогою шанцевого інструменту вони деблокували водія з деформованого автомобіля й передали медикам. 22-річного чоловіка з розсіченою бровою та травмою ноги госпіталізували до Ратнівської лікарні.На місці події працювали четверо рятувальників, залучали спецавтомобіль САРМ-Л.