На Волині авто влетіло у дерево: водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 10:22
У ніч на 7 серпня до служби 101 надійшло повідомлення про те, що біля села Гірники на Ковельщині легковий автомобіль зіткнувся з деревом. У транспортному засобі перебувало двоє людей – пасажир зміг вибратися самотужки, а водія затиснуло в салоні.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що за 11 хвилин на місце події прибули рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне. За допомогою шанцевого інструменту вони деблокували водія з деформованого автомобіля й передали медикам. 22-річного чоловіка з розсіченою бровою та травмою ноги госпіталізували до Ратнівської лікарні.
На місці події працювали четверо рятувальників, залучали спецавтомобіль САРМ-Л.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що за 11 хвилин на місце події прибули рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне. За допомогою шанцевого інструменту вони деблокували водія з деформованого автомобіля й передали медикам. 22-річного чоловіка з розсіченою бровою та травмою ноги госпіталізували до Ратнівської лікарні.
На місці події працювали четверо рятувальників, залучали спецавтомобіль САРМ-Л.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, коли і де прощатимуться із Віктором Чорнухою
Сьогодні, 10:53
Готувала удар рф по Миколаївщині під час візиту Зеленського: СБУ затримала російську інформаторку
Сьогодні, 10:30
На Волині авто влетіло у дерево: водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 10:22
Сили оборони України знищили вже понад 250 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:50
Медіа