Повідомили, коли і де прощатимуться із Віктором Чорнухою
Сьогодні, 10:53
Прощання із почесним громадянином міста Луцька, головою наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктором Чорнухою розпочнеться сьогодні, 7 серпня, з 16:00 у нижньому храмі собору Святої Трійці.
Чин відспівування відбудеться відбудеться завтра, 8 серпня, о 12.00 у верхньому соборі Святої Трійці.
Про це повідомила його донька, депутатка Волинської обласної ради Ірина Патлашинська.
Знаний на Волині забудовник, бізнесмен Віктор Чорнуха помер сьогодні, 7 серпня.
Він народився у 1952 році на Сумщині. Після навчання був направлений на роботу до Львова, у трест «Промхіммонтаж». З 1981 року жив і працював у Луцьку. Приїхав керувати «Луцьким СУ №536», створив потужний колектив, а після розвалу тресту – ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».
Свого часу був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Віктора Григоровича! Світла йому пам'ять!
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Чин відспівування відбудеться відбудеться завтра, 8 серпня, о 12.00 у верхньому соборі Святої Трійці.
Про це повідомила його донька, депутатка Волинської обласної ради Ірина Патлашинська.
Знаний на Волині забудовник, бізнесмен Віктор Чорнуха помер сьогодні, 7 серпня.
Він народився у 1952 році на Сумщині. Після навчання був направлений на роботу до Львова, у трест «Промхіммонтаж». З 1981 року жив і працював у Луцьку. Приїхав керувати «Луцьким СУ №536», створив потужний колектив, а після розвалу тресту – ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».
Свого часу був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Віктора Григоровича! Світла йому пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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