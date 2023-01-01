Повідомили, коли і де прощатимуться із Віктором Чорнухою

Повідомили, коли і де прощатимуться із Віктором Чорнухою
Прощання із почесним громадянином міста Луцька, головою наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктором Чорнухою розпочнеться сьогодні, 7 серпня, з 16:00 у нижньому храмі собору Святої Трійці.

Чин відспівування відбудеться відбудеться завтра, 8 серпня, о 12.00 у верхньому соборі Святої Трійці.

Про це повідомила його донька, депутатка Волинської обласної ради Ірина Патлашинська.

Знаний на Волині забудовник, бізнесмен Віктор Чорнуха помер сьогодні, 7 серпня.

Він народився у 1952 році на Сумщині. Після навчання був направлений на роботу до Львова, у трест «Промхіммонтаж». З 1981 року жив і працював у Луцьку. Приїхав керувати «Луцьким СУ №536», створив потужний колектив, а після розвалу тресту – ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».

Свого часу був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Віктора Григоровича! Світла йому пам'ять!

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Теги: Віктор Чорнуха, прощання
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