Повідомили, коли і де прощатимуться із Віктором Чорнухою

Прощання із почесним громадянином міста Луцька, головою наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536»розпочнеться сьогодні, 7 серпня, з 16:00 у нижньому храмі собору Святої Трійці.Чин відспівування відбудеться відбудеться завтра, 8 серпня, о 12.00 у верхньому соборі Святої Трійці.Про це повідомила його донька, депутатка Волинської обласної ради Ірина Патлашинська.Знаний на Волині забудовник, бізнесменсьогодні, 7 серпня.Він народився у 1952 році на Сумщині. Після навчання був направлений на роботу до Львова, у трест «Промхіммонтаж». З 1981 року жив і працював у Луцьку. Приїхав керувати «Луцьким СУ №536», створив потужний колектив, а після розвалу тресту – ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».Свого часу був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради.