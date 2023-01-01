На Волині горіли житловий будинок та солома. ФОТО

6 серпня працівники пожежно-рятувальних підрозділів 7 разів виїжджали на гасіння пожеж, що трапилися у житловому секторі та на відкритих територіях.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, о 16:12 працівники 12 ДПРЧ ліквідували пожежу господарської соломи біля житлового будинку у селищі Любешів. Цього ж дня горів стіжок соломи у приватному домогосподарстві в с. Столинські Смоляри на Ковельщині. Горіння приборкали працівники чергової варти 24 державного пожежно-рятувального поста та місцевої пожежної охорони с. Забужжя. В обох випадках, ймовірно, пожежі трапилися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Рятувальники 6 ДПРЧ працювали біля села Бодячів Ківерцівської громади – горіла суха трава на площі 0,3 га. Горіння ліквідоване о 16:24. Причина пожежі встановлюється.Імовірно, через влучання грозових розрядів горіла стерня на площі пів гектара біля села Новий Двір Турійської громади та дерев’яна господарська будівля у селі Волиця Камінь-Каширського району.Силами рятувальників та працівників місцевої пожежної охорони пожежі ліквідовані.Наприкінці доби дві пожежі в господарських будівлях ліквідували рятувальники 13 ДПРЧ на вулицях Польовій та Західній в селищі Маневичі.