Відсьогодні через «Устилуг» автобуси проїжджатимуть лише за записом в Електронній черзі перетину кордону

Відсьогодні, 7 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Устилуг – Зосин» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Розпочалась реєстрація автобусів в Електронній черзі перетину кордону для проїзду через пункт пропуску «Устилуг – Зосин» .Із понеділка, 7 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Устилуг – Зосин» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.Графік руху автобусів залишається незмінним. Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час. В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.- на сайті echerha.gov.ua натиснути «Стати в чергу»;- обрати "Автобус" та натиснути «Стати в чергу»;- обрати пункт пропуску «Устилуг – Зосин»;- заповнити дані водія, дані автобуса;- перевірити всі внесені дані та натиснути «Стати в чергу».Зазначається, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу;Дані про водія чи транспортний засіб можна змінити 1 раз. При цьому місце в черзі буде збережене.