Відсьогодні через «Устилуг» автобуси проїжджатимуть лише за записом в Електронній черзі перетину кордону
Сьогодні, 11:10
Відсьогодні, 7 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Устилуг – Зосин» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Розпочалась реєстрація автобусів в Електронній черзі перетину кордону для проїзду через пункт пропуску «Устилуг – Зосин» .
Із понеділка, 7 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Устилуг – Зосин» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.
Графік руху автобусів залишається незмінним. Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час. В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.
Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:
- на сайті echerha.gov.ua натиснути «Стати в чергу»;
- обрати "Автобус" та натиснути «Стати в чергу»;
- обрати пункт пропуску «Устилуг – Зосин»;
- заповнити дані водія, дані автобуса;
- перевірити всі внесені дані та натиснути «Стати в чергу».
Зазначається, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу;
Дані про водія чи транспортний засіб можна змінити 1 раз. При цьому місце в черзі буде збережене.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Розпочалась реєстрація автобусів в Електронній черзі перетину кордону для проїзду через пункт пропуску «Устилуг – Зосин» .
Із понеділка, 7 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Устилуг – Зосин» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.
Графік руху автобусів залишається незмінним. Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час. В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.
Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:
- на сайті echerha.gov.ua натиснути «Стати в чергу»;
- обрати "Автобус" та натиснути «Стати в чергу»;
- обрати пункт пропуску «Устилуг – Зосин»;
- заповнити дані водія, дані автобуса;
- перевірити всі внесені дані та натиснути «Стати в чергу».
Зазначається, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу;
Дані про водія чи транспортний засіб можна змінити 1 раз. При цьому місце в черзі буде збережене.
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