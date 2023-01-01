Відбулося 50 бойових зіткнень: ситуація на фронті зранку 7 серпня

Протягом минулої доби, 6 серпня, на фронті відбулося 50 бойових зіткнень між українськими військовими та російськими окупантами.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України зранку 7 серпня.За добу росіяни завдали 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснили 75 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Зі свого боку авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та 4 — по їхніх зенітно-ракетних комплексах.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби росіян.Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками фронту:оперативна обстановка без суттєвих змін.ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів.українські військові стійко тримають оборону, успішно відбили атаки росіян у районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Подолів.окупанти завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області.Сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки.під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.українські бійці продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар’їнки та Красногорівки. Біля останньої ворог завдав авіаційного удару.росіяни завдали авіаційного удару в районі нещодавно деокупованого Старомайорського.росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Завдали авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова.противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області.Окрім того, Генштаб розповів, що російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат, які всіма способами намагаються приховати. Так, у тимчасово захопленому селищі Чаплинка Херсонської області на територію моргу з Херсонського напрямку прибули два вантажні автомобілі з тілами військовослужбовців армії рф. Тіла поховали на двох локаціях.