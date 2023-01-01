У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території

У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удари по Чонгарському та Генічеському автомобільних мостах.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

"Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.

Також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, мости
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території
Сьогодні, 02:02
На Волині через буревій – аварійні вимкнення світла
Сьогодні, 01:01
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Батьківщина-мати» з тризубом і голуби миру з-під Бахмуту: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня
06 серпень, 23:30
Поблизу Луцька втопився 41-річний чоловік
06 серпень, 22:52
Схожі новини
«Наші з побратимами плани – вигнати ворога»: волинянин просить допомогти зібрати кошти на авто для ЗСУ «Наші з побратимами плани – вигнати ворога»: волинянин просить допомогти зібрати кошти на авто для ЗСУ
03 серпень, 18:30
Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ
28 липень, 07:33
ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО
27 липень, 21:44
З бюджету Луцька 102 мільйони депутати спрямували на підтримку Збройних сил України З бюджету Луцька 102 мільйони депутати спрямували на підтримку Збройних сил України
26 липень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території
Сьогодні, 02:02
 0
На Волині через буревій – аварійні вимкнення світла
Сьогодні, 01:01
 0
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Батьківщина-мати» з тризубом і голуби миру з-під Бахмуту: добрі новини від ВолиньPost за 6 серпня
06 серпень, 23:30
 0
Поблизу Луцька втопився 41-річний чоловік
06 серпень, 22:52
 0
Медіа
відео
1/8