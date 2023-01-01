У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території





Про це повідомляє



"Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 6 серпня окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.



Також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удари по Чонгарському та Генічеському автомобільних мостах.Про це повідомляє Стратком ЗСУ "Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, 6 серпня окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.Також гауляйтер Херсонської областізаявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.

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