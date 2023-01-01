На Волині через негоду на авто впало дерево. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО





Відео з наслідками негоди Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали читачі.



Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, постраждали також люди.



Як повідомили



Прибувши, медики виявили двох постраждалих. В одного з них діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта. Потерпілого госпіталізували до Ковельського МТМО.



Другий постраждалий отримав садна обличчя і голови, від госпіталізації відмовився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 6 серпня на Волині буревій повалив дерево на авто. Інцидент стався на трасі Ковель-Маневичі.Відео з наслідками негодинадіслали читачі.Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, постраждали також люди.Як повідомили ІА Волинські Новини в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 6 серпня о 20.33 надійшов виклик – дерево впало на автомобіль.Прибувши, медики виявили двох постраждалих. В одного з них діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта. Потерпілого госпіталізували до Ковельського МТМО.Другий постраждалий отримав садна обличчя і голови, від госпіталізації відмовився.

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