На Волині через негоду на авто впало дерево. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 22:04
Увечері 6 серпня на Волині буревій повалив дерево на авто. Інцидент стався на трасі Ковель-Маневичі.
Відео з наслідками негоди Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали читачі.
Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, постраждали також люди.
Як повідомили ІА Волинські Новини в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 6 серпня о 20.33 надійшов виклик – дерево впало на автомобіль.
Прибувши, медики виявили двох постраждалих. В одного з них діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта. Потерпілого госпіталізували до Ковельського МТМО.
Другий постраждалий отримав садна обличчя і голови, від госпіталізації відмовився.
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Відео з наслідками негоди Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали читачі.
Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, постраждали також люди.
Як повідомили ІА Волинські Новини в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 6 серпня о 20.33 надійшов виклик – дерево впало на автомобіль.
Прибувши, медики виявили двох постраждалих. В одного з них діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта. Потерпілого госпіталізували до Ковельського МТМО.
Другий постраждалий отримав садна обличчя і голови, від госпіталізації відмовився.
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