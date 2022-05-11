Президент Павел дозволив ще 14 чехам воювати в Україні проти росії

Петр Павел офіційно дозволив взяти участь у бойових діях в Україні 14 чехам. Вони допомагатимуть ЗСУ відбивати агресію росії.



Про це заявила прес-секретар президента Чехії Маркета Ржехакова, повідомляє



Чи можуть громадяни Чехії брати участь у війні в Україні



Зазначається, що якщо чехи хочуть легально брати участь у бойових діях на боці України, вони мають спершу попросити у президента своєї країни дозволу служити в іноземних Збройних силах.



У разі, якщо вони виїхали в Україну без отримання цієї пільги, за що їм загрожує кримінальне переслідування, але вони можуть заднім числом подати заяву на скасування.



Скільки зараз громадян Чехії воює на боці України



Видання повідомляє, що 146 чехів наразі мають дозвіл воювати проти рф на боці України. Чотирнадцять осіб було нещодавно додано до 132, яким дав зелене світло колишній президент Чехії Мілош Земан.



"На сьогодні (29 липня 2023 року - ред.) президент Петр Павел підписав загалом 14 позитивних рішень про схвалення вступу громадян Чехії до Збройних сил України", - повідомила Ржехакова.



Також Петро Павел, який перебуває на посаді з 9 березня, відхилив прохання восьми осіб. Ржехакова відмовилася коментувати причини негативного рішення.



Допомога від Чехії



Чехія за останні місяці змогла передати Україні кілька десятків танків Т-72. За це від Німеччини вона вже отримала 5 танків Leopard 2A4.



Також у червні повідомлялось, що у Чехії почнуть ремонтувати та модернізувати українські танки Т-64. Після цього їх доставлятимуть на поле бою.



А Міністерство внутрішніх справ Чехії має намір продовжити статус тимчасового захисту для українських біженців як мінімум до 2025 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Чехіїофіційно дозволив взяти участь у бойових діях в Україні 14 чехам. Вони допомагатимуть ЗСУ відбивати агресію росії.Про це заявила прес-секретар президента Чехії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iROZHLAS.Зазначається, що якщо чехи хочуть легально брати участь у бойових діях на боці України, вони мають спершу попросити у президента своєї країни дозволу служити в іноземних Збройних силах.У разі, якщо вони виїхали в Україну без отримання цієї пільги, за що їм загрожує кримінальне переслідування, але вони можуть заднім числом подати заяву на скасування.Видання повідомляє, що 146 чехів наразі мають дозвіл воювати проти рф на боці України. Чотирнадцять осіб було нещодавно додано до 132, яким дав зелене світло колишній президент Чехії"На сьогодні (29 липня 2023 року - ред.) президент Петр Павел підписав загалом 14 позитивних рішень про схвалення вступу громадян Чехії до Збройних сил України", - повідомила Ржехакова.Також Петро Павел, який перебуває на посаді з 9 березня, відхилив прохання восьми осіб. Ржехакова відмовилася коментувати причини негативного рішення.Чехія за останні місяці змогла передати Україні кілька десятків танків Т-72. За це від Німеччини вона вже отримала 5 танків Leopard 2A4.Також у червні повідомлялось, що у Чехії почнуть ремонтувати та модернізувати українські танки Т-64. Після цього їх доставлятимуть на поле бою.А Міністерство внутрішніх справ Чехії має намір продовжити статус тимчасового захисту для українських біженців як мінімум до 2025 року.

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