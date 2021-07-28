Селище Ратне таки спробує стати містом

Селище Ратне таки спробує стати містом
Від небайдужості кожного жителя залежить сьогодні бути Ратному містом чи залишатись селищем.

На цьому наголошує голова громади Віталій Бірук.

"Ми живемо у чудовому містечку з давньою і славною багатовіковою історією. У 1440 році Ратне отримало Магдебурзьке право, яке надавало місту право на міське самоврядування. Здавна жителі округи називали ратнівчан міщанами. Проте статус міста не був закріплений і збережений. Тож не одне покоління наших земляків обговорювало необхідність відновлення цього статусу. І сьогодні така можливість може реалізуватися", - зазначає очільник громади.

Верховна Рада 28 липня нинішнього року ухвалила закон №8263, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їхнього утворення та ліквідації, перейменування і зміни статусу. В Україні ліквідовується статус селищ міського типу і будуть лише міста, селища та села. Відповідно до документа, місто має мати не менш як 10 тисяч населення.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради з березня 2021 року розпочав роботу по наповненню Реєстру територіальної громади. Станом на 1 серпня 2023 року кількість жителів селища Ратне, відомості про яких актуалізовані в Реєстрі тергромади становить 8569 осіб.
Селище Ратне таки спробує стати містом

"Отже, для набуття статусу "місто", нам необхідно внести в Реєстр 1431 особу. Прошу усіх жителів селища Ратне, які на протязі останніх двох років ще не звертались у ЦНАП, принести свої будинкові книги задля наповнення Реєстру територіальної громади. Від небайдужості кожного ратнівчанина, від нашої не пасивної позиції залежить сьогодні бути Ратному містом чи залишатись селищем", - наголосив Віталій Бірук.

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Теги: Ратне, селище
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