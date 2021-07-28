Селище Ратне таки спробує стати містом





На цьому Віталій Бірук.



"Ми живемо у чудовому містечку з давньою і славною багатовіковою історією. У 1440 році Ратне отримало Магдебурзьке право, яке надавало місту право на міське самоврядування. Здавна жителі округи називали ратнівчан міщанами. Проте статус міста не був закріплений і збережений. Тож не одне покоління наших земляків обговорювало необхідність відновлення цього статусу. І сьогодні така можливість може реалізуватися", - зазначає очільник громади.



Верховна Рада 28 липня нинішнього року ухвалила закон №8263, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їхнього утворення та ліквідації, перейменування і зміни статусу.



Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради з березня 2021 року розпочав роботу по наповненню Реєстру територіальної громади. Станом на 1 серпня 2023 року кількість жителів селища Ратне, відомості про яких актуалізовані в Реєстрі тергромади становить 8569 осіб.



"Отже, для набуття статусу "місто", нам необхідно внести в Реєстр 1431 особу. Прошу усіх жителів селища Ратне, які на протязі останніх двох років ще не звертались у ЦНАП, принести свої будинкові книги задля наповнення Реєстру територіальної громади. Від небайдужості кожного ратнівчанина, від нашої не пасивної позиції залежить сьогодні бути Ратному містом чи залишатись селищем", - наголосив Віталій Бірук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від небайдужості кожного жителя залежить сьогодні бути Ратному містом чи залишатись селищем.На цьому наголошує голова громади"Ми живемо у чудовому містечку з давньою і славною багатовіковою історією. У 1440 році Ратне отримало Магдебурзьке право, яке надавало місту право на міське самоврядування. Здавна жителі округи називали ратнівчан міщанами. Проте статус міста не був закріплений і збережений. Тож не одне покоління наших земляків обговорювало необхідність відновлення цього статусу. І сьогодні така можливість може реалізуватися", - зазначає очільник громади.Верховна Рада 28 липня нинішнього року ухвалила закон №8263, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їхнього утворення та ліквідації, перейменування і зміни статусу. В Україні ліквідовується статус селищ міського типу і будуть лише міста, селища та села. Відповідно до документа, місто має мати не менш як 10 тисяч населення.Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради з березня 2021 року розпочав роботу по наповненню Реєстру територіальної громади. Станом на 1 серпня 2023 року кількість жителів селища Ратне, відомості про яких актуалізовані в Реєстрі тергромади становить 8569 осіб."Отже, для набуття статусу "місто", нам необхідно внести в Реєстр 1431 особу. Прошу усіх жителів селища Ратне, які на протязі останніх двох років ще не звертались у ЦНАП, принести свої будинкові книги задля наповнення Реєстру територіальної громади. Від небайдужості кожного ратнівчанина, від нашої не пасивної позиції залежить сьогодні бути Ратному містом чи залишатись селищем", - наголосив Віталій Бірук.

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