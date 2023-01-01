У росії та Криму за 5 днів щонайменше 28 разів намагалися підпалити військкомати

У росії та Криму за 5 днів щонайменше 28 разів намагалися підпалити військкомати
За останні п'ять днів — з 29 липня по 2 серпня — у росії та окупованому Криму щонайменше 28 разів намагалися підпалити військові комісаріати та інші об'єкти, пов'язані з Міноборони рф.

Про це пише російське видання Meduza, повідомляє Громадське.

Найбільше підпалів зафіксували в Москві, Санкт-Петербурзі та Казані, а в Подільську один і той самий військкомат підпалили двічі.

Видання підрахувало, що будівлі намагалися підпалити у Северодвинську (Архангельська область), у Петербурзі, Казані, Нижньокамську (Татарстан), у Подольську, Можайську (Московська область), місті Агінське (Забайкальський край), Розсоші, Омську, Копійську, Верхньоуральську (Челябінська область), Вольську (Саратовська область), Калузі, Улан-Уде, Волгограді, Ставрополі, Находці (Приморський край), Хабаровську, Всеволожську (Ленінградська область), місті Ішимбай (Башкортостан), у Москві та Феодосії в окупованому Криму.

У багатьох випадках підозрювані у підпалах говорили, що їх обдурили шахраї, які представлялися співробітниками ФСБ. Багато затриманих вважали, що підпалюючи військкомати, вони допомагають ловити справжніх злочинців.

Так, 29 липня у Феодосії 51-річна вчителька російської мови та літератури кинула «коктейль Молотова» в будівлю військкомату, утім пляшка розбилася об асфальт. Жінка заявила, що «куратор із ФСБ» переконав її в тому, що в будівлі військкомату ховаються шахраї, які викрали її гроші.

Декого із затриманих куратори закликали допомогти «покарати людей, які беруть участь у держзраді», декого — переконували, що допоможуть розібратися із кредитами.

Meduza називає це наймасштабнішою атакою на військкомати з того часу, як у вересні 2022 року в росії оголосили мобілізацію. За даними російського видання «Медиазона», з початку повномасштабного вторгнення в Україну і станом на 26 липня в росії атакували щонайменше 113 військкоматів, адміністративних будівель та офісів силовиків.

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Теги: Росія, Україна, війна
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