Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня
У четвер, 3 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, у другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

У Луцьку очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5- 10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Семена і пророка Єзекіля. У народі Семена називали Літопроводцем, оскільки він літо проводжає. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури примітили, яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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