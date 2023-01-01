Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня

У четвер, 3 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, у другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.У Луцьку очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5- 10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.У цей день вшановується пам'ять преподобного Семена і пророка Єзекіля. У народі Семена називали Літопроводцем, оскільки він літо проводжає. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури примітили, яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною.