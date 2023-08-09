Футболіст розігрує футболку «Волині», щоб допомогти пораненому однокласнику-саперу

Футболіст розігрує футболку «Волині», щоб допомогти пораненому однокласнику-саперу
Колишній нападник футбольного клубу «Волинь» Назар Богомаз розігрує свою ігрову футболку, щоб допомогти однокласнику, який захищав Україну та отримав важке поранення.

Про це волинський футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

«Агов, футболісти та фанати футболу. Є цікава пропозиція для Вас. Маю ігрову футболку, у якій я грав за ФК Волинь у 2019 році з автографами футболістів, які грали в той час. Ця футболка дуже цінна для мене, і колись, можливо, її можна буде продати за шалені кошти, але гроші нам потрібні зараз, бо у двері постукала війна…» - написав Назар.

Екснападник «Волині» Назар Богомаз народився та виріс у селі Коцюри на Любомльщині. Організувати розіграш футболіста змусило бажання допомогти своєму однокласнику, командиру саперної групи - старшому лейтенанту Владиславу Гаю. Захисник України в результаті вибуху отримав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію правої нижньої кінцівки на рівні нижньої третини гомілки, множинні осколкові поранення обох нижніх кінцівок, вогневі-осколкові поранення верхніх кінцівок, вогневі-осколкові поранення черевної стінки.
Відтак, Назар Богомаз розігрує свою ігрову футболку з автографами футболістів сезону за донат на відновлення своєму однокласнику.
Умови розіграшу такі: донат в банку 100 грн, обов’язково вказуючи нік в інстаграмі або номер телефону, щоб була можливість зв‘язатись.

Донатити можна безліч разів. Більше донатів – більше шансів виграти
Переможець буде визначений рандомно 09.08.23

Номер банки: 5375411207621702
Посилання на банку ТУТ

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Теги: допомога, Україна, Волинь
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