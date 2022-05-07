ЛНТУ та ВНУ – у ТОП-20 найпопулярніших серед вступників ЗВО

Два луцькі університети ВНУ та ЛНТУ потрапили до списку найпопулярніших серед абітурієнтів закладів вищої освіти.Про це повідомляють на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA».До закладів вищої освіти цьогоріч подано понад 1 млн 140 тисяч заяв від вступників. У тому числі 720 792 заяв подали абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для здобуття рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є два львівські заклади вищої освіти. Перше місце має Львівська політехніка, а на другій сходинці розташувався Львівський національний університет ім. Франка. Наступні три місця посіли столичні виші. Третя позиція – у Київського національного університету ім. Шевченка. Четверте місце має Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, а пʼяте – Національний авіаційний університет.Також до двадцятки лідерів за кількістю поданих заяв увійшли заклади вищої освіти Чернівців, Івано-Франківська, Харкова, Ужгорода, Дніпра та Луцька.До Луцького національного технічного університету подали заяви 9351 вступник, а у Волинському національному університеті імені Лесі Українки виявили бажання вчитися 9334 абітурієнтів. Відтак, у рейтингу найпопулярніших серед вступників університетів ЗВО з Волині посіли у рейтингу 15 та 16 місця відповідно.