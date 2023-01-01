Добрі новини від ВолиньPost за 2 серпня

Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Підбірка добрих новин – для вас і про вас!Із 1 серпня державний "Приватбанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяці.Сили оборони ліквідували протягом минулої доби 540 російських військових. Загалом ‒ понад 247 тисяч.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб,- танків ‒ 4217 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,- артилерійських систем – 4866 (+27) од,- РСЗВ – 700 (+1) од,- засобів ППО ‒ 463 (+1) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 311 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,- спеціальної техніки ‒ 718 (+0).Батьки загиблого воїна Анатолія Гуцалюка передали кошти на автомобіль для воїнів із Зимнівської громади, які нині виборюють нашу перемогу на фронті.Волинські поліцейські-добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій.Лучани оголосили збір для купівлі автомобіля для адвоката Віктора Бондаренка, який наразі перебуває у зоні бойових дій на Куп'янському напрямку.Новий і сучасний корпус дитячого центру комплексної реабілітації «Фенікс» відкрили сьогодні в селі Жабка, на базі колишнього санаторію «Дачний». Тут зможуть отримувати фахову і всебічну реабілітаційну допомогу діти, які стали свідками насильства або пережили насильство.В Україні розпочали роботу над оновленням дисципліни «Захист України». Відтепер обіцяють більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь.«Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць).Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована», – написав міністр освітиУ Жидичині громадські організації «Алгоритм дій» та «Спільна Справа+» підписали меморандум про співпрацю.Разом громадські організації планують втілювати проєкти з підтримки та відновлення українців, які постраждали внаслідок війни, благоустрою територій, облаштування культурних та екологічних просторів, збереження культурної спадщини, розвитку української ідентичності, формування національних сенсів та цінностей. Також прагнуть залучати громадськість до партисипативної діяльності — взаємодії та участі в житті громади, проводити культурні та просвітницькі заходи.Торік соціально незахищені верстки населення Волині отримали 2,2 мільярда гривень державної допомоги.Колишній нападник футбольного клубу «Волинь» Назар Богомаз розігрує свою ігрову футболку, щоб допомогти однокласнику, який захищав Україну та отримав важке поранення.