Добрі новини від ВолиньPost за 2 серпня
02 серпень, 23:29
Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Підбірка добрих новин – для вас і про вас!
«Приватбанк» продовжив дію прострочених карток на два роки
Із 1 серпня державний "Приватбанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяці.
Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
Сили оборони ліквідували протягом минулої доби 540 російських військових. Загалом ‒ понад 247 тисяч.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб,
- танків ‒ 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,
- артилерійських систем – 4866 (+27) од,
- РСЗВ – 700 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 463 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,
- спеціальної техніки ‒ 718 (+0).
Батьки загиблого 20-річного Героя з Волині передали 100 тисяч гривень на авто для захисників
Батьки загиблого воїна Анатолія Гуцалюка передали кошти на автомобіль для воїнів із Зимнівської громади, які нині виборюють нашу перемогу на фронті.
Волинські поліцейські-добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій. ФОТО
Волинські поліцейські-добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій.
Збирають 200 тисяч на пікап для адвоката з Луцька, який воює в одній із найгарячіших точок
Лучани оголосили збір для купівлі автомобіля для адвоката Віктора Бондаренка, який наразі перебуває у зоні бойових дій на Куп'янському напрямку.
На Волині створили місце для реабілітації дітей, постраждалих від насильства
Новий і сучасний корпус дитячого центру комплексної реабілітації «Фенікс» відкрили сьогодні в селі Жабка, на базі колишнього санаторію «Дачний». Тут зможуть отримувати фахову і всебічну реабілітаційну допомогу діти, які стали свідками насильства або пережили насильство.
«Захист України» по-новому: у школах вчителів та учнів вчитимуть керувати дронами
В Україні розпочали роботу над оновленням дисципліни «Захист України». Відтепер обіцяють більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь.
«Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць).
Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована», – написав міністр освіти Оксен Лісовий.
Як взаємодія двох ГО покращить розвиток громади: приклад Жидичина
У Жидичині громадські організації «Алгоритм дій» та «Спільна Справа+» підписали меморандум про співпрацю.
Разом громадські організації планують втілювати проєкти з підтримки та відновлення українців, які постраждали внаслідок війни, благоустрою територій, облаштування культурних та екологічних просторів, збереження культурної спадщини, розвитку української ідентичності, формування національних сенсів та цінностей. Також прагнуть залучати громадськість до партисипативної діяльності — взаємодії та участі в житті громади, проводити культурні та просвітницькі заходи.
На Волині майже 90 тисяч людей отримують грошову допомогу від держави
Торік соціально незахищені верстки населення Волині отримали 2,2 мільярда гривень державної допомоги.
Футболіст розігрує футболку «Волині», щоб допомогти пораненому однокласнику-саперу
Колишній нападник футбольного клубу «Волинь» Назар Богомаз розігрує свою ігрову футболку, щоб допомогти однокласнику, який захищав Україну та отримав важке поранення.
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«Приватбанк» продовжив дію прострочених карток на два роки
Із 1 серпня державний "Приватбанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяці.
Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
Сили оборони ліквідували протягом минулої доби 540 російських військових. Загалом ‒ понад 247 тисяч.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб,
- танків ‒ 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,
- артилерійських систем – 4866 (+27) од,
- РСЗВ – 700 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 463 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,
- спеціальної техніки ‒ 718 (+0).
Батьки загиблого 20-річного Героя з Волині передали 100 тисяч гривень на авто для захисників
Батьки загиблого воїна Анатолія Гуцалюка передали кошти на автомобіль для воїнів із Зимнівської громади, які нині виборюють нашу перемогу на фронті.
Волинські поліцейські-добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій. ФОТО
Волинські поліцейські-добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій.
Збирають 200 тисяч на пікап для адвоката з Луцька, який воює в одній із найгарячіших точок
Лучани оголосили збір для купівлі автомобіля для адвоката Віктора Бондаренка, який наразі перебуває у зоні бойових дій на Куп'янському напрямку.
На Волині створили місце для реабілітації дітей, постраждалих від насильства
Новий і сучасний корпус дитячого центру комплексної реабілітації «Фенікс» відкрили сьогодні в селі Жабка, на базі колишнього санаторію «Дачний». Тут зможуть отримувати фахову і всебічну реабілітаційну допомогу діти, які стали свідками насильства або пережили насильство.
«Захист України» по-новому: у школах вчителів та учнів вчитимуть керувати дронами
В Україні розпочали роботу над оновленням дисципліни «Захист України». Відтепер обіцяють більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь.
«Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць).
Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована», – написав міністр освіти Оксен Лісовий.
Як взаємодія двох ГО покращить розвиток громади: приклад Жидичина
У Жидичині громадські організації «Алгоритм дій» та «Спільна Справа+» підписали меморандум про співпрацю.
Разом громадські організації планують втілювати проєкти з підтримки та відновлення українців, які постраждали внаслідок війни, благоустрою територій, облаштування культурних та екологічних просторів, збереження культурної спадщини, розвитку української ідентичності, формування національних сенсів та цінностей. Також прагнуть залучати громадськість до партисипативної діяльності — взаємодії та участі в житті громади, проводити культурні та просвітницькі заходи.
На Волині майже 90 тисяч людей отримують грошову допомогу від держави
Торік соціально незахищені верстки населення Волині отримали 2,2 мільярда гривень державної допомоги.
Футболіст розігрує футболку «Волині», щоб допомогти пораненому однокласнику-саперу
Колишній нападник футбольного клубу «Волинь» Назар Богомаз розігрує свою ігрову футболку, щоб допомогти однокласнику, який захищав Україну та отримав важке поранення.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
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