3 серпня на Волині: гортаючи календар

Руслани Порицької (на фото).



Сьогодні відзначають день народження ексгравець ФК "Волинь" Володимир Гапон, лучанка, начальниця відділу комунікації у ГУНП у місті Києві Оксана Блищик та журналістка Мая Голуб.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Семен та Іван.



Зауважимо, що 3 серпня 2009 року на Волині побував Патріарх Московський Кирил. Зокрема у Луцьку у храмі Всіх святих землі Волинської він відправив молебень. Наступного дня Кирил відвідав Зимненський монастир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 3 серпня у художнього керівника "ГаРмИдЕр ангар-stage"(на фото).Сьогодні відзначають день народження ексгравець ФК "Волинь", лучанка, начальниця відділу комунікації у ГУНП у місті Києвіта журналісткаВітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Семен та Іван.Зауважимо, що 3 серпня 2009 року на Волині побував Патріарх Московський Кирил. Зокрема у Луцьку у храмі Всіх святих землі Волинської він відправив молебень. Наступного дня Кирил відвідав Зимненський монастир.

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