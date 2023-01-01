Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16

Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16
Україна може невдовзі отримати F-16. Навчання пілотів ЗСУ на американських винищувачах почнуться вже цього місяця.

Про це сказав Володимир Зеленський сказав, - пише 24 канал.

Володимир Зеленський додав, що зараз – найважливіші пів року.

Під час зустрічі з послами України Зеленський анонсував початок навчань українських пілотів на американських винищувачах.

"F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів", – наголосив президент.

За його словами, зараз варто працювати на 100 відсотків із країнами, які: мають ці літаки, зможуть після навчання передати їх Україні.

"Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни мовиться", – підсумував глава держави.

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Теги: Україна, F-16, Зеленський
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