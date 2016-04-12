В Нацбанку визначилися з курсом долара до кінця 2023 року





Про це повідомляє



Раніше українцям прогнозували, що до закінчення 2023-го:



офіційний курс доведеться підвищувати до 38,2 грн (на 1,6 грн вище за поточний прогноз, 36,6 грн);

готівка складатиме 39,2 грн (також +1,6 грн до поточного прогнозу, 37,6 грн).



При цьому наголошується: відтермінують та обмежать ослаблення курсу гривні кілька факторів. Зокрема:



заходи щодо підвищення привабливості нацвалюти;

суттєва міжнародна фінансова підтримка.

Долар трохи подорожчає



Якщо офіційний курс не змінюватиметься, то готівковий, виходячи з прогнозу НБУ, до кінця 2023-го трохи підвищиться. Адже вранці 2 серпня банки виставили курс на рівні 36,9/37,5 грн (у купівлі/продажу). Це на 10 коп. менше, ніж днем раніше (як у купівлі, так і у продажу).



Серед великих банків найвищий курс у купівлі виставили ПУМБ та Креді Агріколь Банк – 37 грн. Найнижчий – ПриватБанк, 36,67 грн. Найдорожче продає американську валюту Креді Агріколь Банк – 38 грн. Найдешевше – той же ПриватБанк, по 37,27 грн.



Здешевшав готівковий долар і на чорному ринку. Курс там виставили на рівні 37,19/37,35 грн (у купівлі/у продажу), що:



на 1 коп. нижче в купівлі, ніж днем раніше;

на 5 коп. – у продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк, вірогідно, не змінюватиме офіційний курс долара в 36,6 грн до кінця 2023 року. Середній готівковий курс американської валюти, за його очікуваннями, за підсумками 2023 року буде на рівні 37,6 грн.Про це повідомляє OBOZREVATEL , посилаючись на дані джерел в НБУ.Раніше українцям прогнозували, що до закінчення 2023-го:офіційний курс доведеться підвищувати до 38,2 грн (на 1,6 грн вище за поточний прогноз, 36,6 грн);готівка складатиме 39,2 грн (також +1,6 грн до поточного прогнозу, 37,6 грн).При цьому наголошується: відтермінують та обмежать ослаблення курсу гривні кілька факторів. Зокрема:заходи щодо підвищення привабливості нацвалюти;суттєва міжнародна фінансова підтримка.Долар трохи подорожчаєЯкщо офіційний курс не змінюватиметься, то готівковий, виходячи з прогнозу НБУ, до кінця 2023-го трохи підвищиться. Адже вранці 2 серпня банки виставили курс на рівні 36,9/37,5 грн (у купівлі/продажу). Це на 10 коп. менше, ніж днем раніше (як у купівлі, так і у продажу).Серед великих банків найвищий курс у купівлі виставили ПУМБ та Креді Агріколь Банк – 37 грн. Найнижчий – ПриватБанк, 36,67 грн. Найдорожче продає американську валюту Креді Агріколь Банк – 38 грн. Найдешевше – той же ПриватБанк, по 37,27 грн.Здешевшав готівковий долар і на чорному ринку. Курс там виставили на рівні 37,19/37,35 грн (у купівлі/у продажу), що:на 1 коп. нижче в купівлі, ніж днем раніше;на 5 коп. – у продажу.

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