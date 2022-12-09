На Волині «латають» пошкоджені ділянки міжнародної траси. ФОТО

На міжнародному автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м.Люблін) проводимо роботи з експлуатаційного утримання, які дозволять покращити стан проїзду та безпеки руху до одного з найбільш завантажених пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Ремонтні бригади підрядного підприємства працюють відразу на кількох ділянках дороги від міста Ковеля до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».Зокрема, підготовчі роботи до ліквідації деформацій дорожнього покриття – нарізання карт, проводяться на трьох найбільш пошкоджених відрізках:- на лівому проїзді автошляху поблизу села Старовойтове;- на під'їзді до автотерміналу на контрольно-пропускному пункті "Ягодин" № 3.- у межах населеного пункту Вишнів.За сприятливих погодних умов розпочнеться асфальтування.Між населеними пунктами Старі Кошари та Годовичі від незначних вибоїн дорожники позбавляються пневмоструменевим методом.Водночас для забезпечення видимості дорожніх знаків та інших елементів облаштування дороги проводиться покіс рослинності на узбіччях шляху.Загалом на відтинку Ковель – ПП «Ягодин» на сьогодні залучили 23 працівники та 9 одиниць техніки підрядника.Дорожники закликають водіїв зважати на тимчасові дорожні знаки в місцях облаштування ділянок, де працюють шляховики.