На Волині «латають» пошкоджені ділянки міжнародної траси. ФОТО
Сьогодні, 05:28
На міжнародному автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м.Люблін) проводимо роботи з експлуатаційного утримання, які дозволять покращити стан проїзду та безпеки руху до одного з найбільш завантажених пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Ремонтні бригади підрядного підприємства працюють відразу на кількох ділянках дороги від міста Ковеля до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».
Зокрема, підготовчі роботи до ліквідації деформацій дорожнього покриття – нарізання карт, проводяться на трьох найбільш пошкоджених відрізках:
- на лівому проїзді автошляху поблизу села Старовойтове;
- на під'їзді до автотерміналу на контрольно-пропускному пункті "Ягодин" № 3.
- у межах населеного пункту Вишнів.
За сприятливих погодних умов розпочнеться асфальтування.
Між населеними пунктами Старі Кошари та Годовичі від незначних вибоїн дорожники позбавляються пневмоструменевим методом.
Водночас для забезпечення видимості дорожніх знаків та інших елементів облаштування дороги проводиться покіс рослинності на узбіччях шляху.
Загалом на відтинку Ковель – ПП «Ягодин» на сьогодні залучили 23 працівники та 9 одиниць техніки підрядника.
Дорожники закликають водіїв зважати на тимчасові дорожні знаки в місцях облаштування ділянок, де працюють шляховики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Ремонтні бригади підрядного підприємства працюють відразу на кількох ділянках дороги від міста Ковеля до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».
Зокрема, підготовчі роботи до ліквідації деформацій дорожнього покриття – нарізання карт, проводяться на трьох найбільш пошкоджених відрізках:
- на лівому проїзді автошляху поблизу села Старовойтове;
- на під'їзді до автотерміналу на контрольно-пропускному пункті "Ягодин" № 3.
- у межах населеного пункту Вишнів.
За сприятливих погодних умов розпочнеться асфальтування.
Між населеними пунктами Старі Кошари та Годовичі від незначних вибоїн дорожники позбавляються пневмоструменевим методом.
Водночас для забезпечення видимості дорожніх знаків та інших елементів облаштування дороги проводиться покіс рослинності на узбіччях шляху.
Загалом на відтинку Ковель – ПП «Ягодин» на сьогодні залучили 23 працівники та 9 одиниць техніки підрядника.
Дорожники закликають водіїв зважати на тимчасові дорожні знаки в місцях облаштування ділянок, де працюють шляховики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні на 3D-принтері виготовляють бомби, – ЗМІ
Сьогодні, 06:31
На Волині «латають» пошкоджені ділянки міжнародної траси. ФОТО
Сьогодні, 05:28
В Нацбанку визначилися з курсом долара до кінця 2023 року
Сьогодні, 03:41
Волинянка виграла грант на розвиток «курячого» бізнесу
Сьогодні, 02:17
Медіа