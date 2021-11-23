Волинянка виграла грант на розвиток «курячого» бізнесу

Волинянка виграла грант на розвиток «курячого» бізнесу
Жителька села Лище Наталія Балюк подала грантову заявку по програмі SEED французької неурядової організації ACTED для самозайнятих жінок, щоб збільшити кількість домашньої птиці, яку тримала та мати можливість реалізовувати курячі тушки та яйця.

Про це повідомляють на сайті Підгайцівської громади.

Звістка про те, що її заявку профінансують виявилася для господині неочікуваною, адже пропозицію на фінансування подала ще зимою, а фінансова підтримка надійшла у червні.

На грантові кошти жінка закупила 100 курей-бройлерів та 50 для реалізації курячих яєць.

Тож, пані Наталія результатом участі у програмі задоволена та рекомендує односельцям не стояти на місці, а пробувати різні можливості та програми для розвитку, адже хто як не жінки, "коли хлопці захищають сьогодні Батьківщину, повинні тримати тил та використовувати всі наявні можливості для розвитку",- розповіла Наталія.

Нагадаємо, що Підгайцівську громаду відібрали до участі у грантовій програмі SEED французької неурядової організації ACTED при підтримці Міністерства зовнішньої політики Канади. Наразі триває черговий етап відбору серед понад 50 заявок, поданих мешканцями громади до вказаної програми.

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Теги: Волинь, Лище, Луцьк, грант, бізнес, жінки
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