У кількох селах на Волині працюватиме медична бригада Червоного Хреста
Сьогодні, 07:33
На Волині в кількох селах працюватиме мобільна бригада Товариства Червоного Хреста.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Медики працюватимуть в кількох селах громади за таким графіком:
16.08.2023р. – смт. Дубище;
17.08.2023р. – с. Носачевичі;
18.08.2023р. – с. Вишеньки;
29.08.2023р. – с. Навіз;
30.08.2023р. – с. Олешковичі.
Медичні працівники бригади безоплатно будуть здійснювати огляд пацієнтів, видавати наявні в них ліки та надавати медичні рекомендації тощо.
Для уточнення інформації та запитань телефонуйте в Рожищенську районну організацію Товариства Червоного Хреста України за тел. 099 0364687.
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Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Медики працюватимуть в кількох селах громади за таким графіком:
16.08.2023р. – смт. Дубище;
17.08.2023р. – с. Носачевичі;
18.08.2023р. – с. Вишеньки;
29.08.2023р. – с. Навіз;
30.08.2023р. – с. Олешковичі.
Медичні працівники бригади безоплатно будуть здійснювати огляд пацієнтів, видавати наявні в них ліки та надавати медичні рекомендації тощо.
Для уточнення інформації та запитань телефонуйте в Рожищенську районну організацію Товариства Червоного Хреста України за тел. 099 0364687.
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