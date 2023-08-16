У кількох селах на Волині працюватиме медична бригада Червоного Хреста

У кількох селах на Волині працюватиме медична бригада Червоного Хреста
На Волині в кількох селах працюватиме мобільна бригада Товариства Червоного Хреста.

Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.

Медики працюватимуть в кількох селах громади за таким графіком:

16.08.2023р. – смт. Дубище;

17.08.2023р. – с. Носачевичі;

18.08.2023р. – с. Вишеньки;

29.08.2023р. – с. Навіз;

30.08.2023р. – с. Олешковичі.

Медичні працівники бригади безоплатно будуть здійснювати огляд пацієнтів, видавати наявні в них ліки та надавати медичні рекомендації тощо.

Для уточнення інформації та запитань телефонуйте в Рожищенську районну організацію Товариства Червоного Хреста України за тел. 099 0364687.

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Теги: Волинь, медицина, прийом, Рожище
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