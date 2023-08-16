У кількох селах на Волині працюватиме медична бригада Червоного Хреста





Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.



Медики працюватимуть в кількох селах громади за таким графіком:



16.08.2023р. – смт. Дубище;



17.08.2023р. – с. Носачевичі;



18.08.2023р. – с. Вишеньки;



29.08.2023р. – с. Навіз;



30.08.2023р. – с. Олешковичі.



Медичні працівники бригади безоплатно будуть здійснювати огляд пацієнтів, видавати наявні в них ліки та надавати медичні рекомендації тощо.



Для уточнення інформації та запитань телефонуйте в Рожищенську районну організацію Товариства Червоного Хреста України за тел. 099 0364687.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині в кількох селах працюватиме мобільна бригада Товариства Червоного Хреста.Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.Медики працюватимуть в кількох селах громади за таким графіком:16.08.2023р. – смт. Дубище;17.08.2023р. – с. Носачевичі;18.08.2023р. – с. Вишеньки;29.08.2023р. – с. Навіз;30.08.2023р. – с. Олешковичі.Медичні працівники бригади безоплатно будуть здійснювати огляд пацієнтів, видавати наявні в них ліки та надавати медичні рекомендації тощо.Для уточнення інформації та запитань телефонуйте в Рожищенську районну організацію Товариства Червоного Хреста України за тел. 099 0364687.

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