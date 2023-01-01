Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів

Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
Сили оборони ліквідували протягом минулої доби 540 російських військових. Загалом ‒ понад 247 тисяч.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб,
- танків ‒ 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,
- артилерійських систем – 4866 (+27) од,
- РСЗВ – 700 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 463 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,
- спеціальної техніки ‒ 718 (+0).

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Теги: втрати ворога, війна, окупанти
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