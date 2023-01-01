Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
Сьогодні, 09:25
Сили оборони ліквідували протягом минулої доби 540 російських військових. Загалом ‒ понад 247 тисяч.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб,
- танків ‒ 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,
- артилерійських систем – 4866 (+27) од,
- РСЗВ – 700 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 463 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,
- спеціальної техніки ‒ 718 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб,
- танків ‒ 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,
- артилерійських систем – 4866 (+27) од,
- РСЗВ – 700 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 463 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,
- спеціальної техніки ‒ 718 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пірнальні травми: як багато їх на Волині і що робити людям, які поруч в таких випадках
Сьогодні, 10:25
Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку 2 серпня
Сьогодні, 09:17
Медіа