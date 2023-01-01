Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів





Про це повідомляє



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб,

- танків ‒ 4217 (+1) од,

- бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,

- артилерійських систем – 4866 (+27) од,

- РСЗВ – 700 (+1) од,

- засобів ППО ‒ 463 (+1) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 311 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),

- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),

- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,

- спеціальної техніки ‒ 718 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони ліквідували протягом минулої доби 540 російських військових. Загалом ‒ понад 247 тисяч.Про це повідомляє Генштаб Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб,- танків ‒ 4217 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,- артилерійських систем – 4866 (+27) од,- РСЗВ – 700 (+1) од,- засобів ППО ‒ 463 (+1) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 311 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,- спеціальної техніки ‒ 718 (+0).

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