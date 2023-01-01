Курс валют у Луцьку 2 серпня
Сьогодні, 09:17
2 серпня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.90, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.16, а продають за 9.40.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.90, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.16, а продають за 9.40.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку 2 серпня
Сьогодні, 09:17
Сьогодні в Луцьк прибуває гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 09:00
Медіа