Сьогодні в Луцьк прибуває гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 09:00
Сьогодні, 2 серпня, орієнтовно о 10:30 до Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Зустрічатимуть полеглих захисників о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.
Волонтери вкотре озвучують прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Зустрічатимуть полеглих захисників о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.
Волонтери вкотре озвучують прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні в Луцьк прибуває гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 09:00
Росіяни намагаються відновити положення біля Старомайорського та Кліщіївки. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:43
Медіа