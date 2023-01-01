Росіяни намагаються відновити положення біля Старомайорського та Кліщіївки. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Протягом минулої доби, 1 серпня, на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень між українськими військовими та російськими окупантами. Останні зокрема намагаються повернути положення біля Кліщіївки та деокупованого Старомайорського на Донеччині.Про це повідомив Генштаб Збройних сил України зранку 2 серпня.Так, напротивник здійснив спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського, але успіху не мав. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського.Про звільнення села Старомайорське, що у Волноваському районі Донецької області, стало офіційно відомо 27 липня. Цей населений пункт розташований на південь від звільнених у червні сіл Благодатне та Макарівка.Водночас наросіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Раніше Генштаб повідомляв, що Сили оборони мають успіх унаслідок наступу в районі Кліщіївки.Також Генштаб відзвітував про ситуацію на інших напрямках фронту:під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки.артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка — Донецької.росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Завдали авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області.артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Козацьке, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на цих напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.Генштаб констатував, що цієї вночі росія завдала чергового удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.Протягом минулої доби росія завдала 1 ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснила 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.Зі свого боку авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 — по командному пункту та 1 по — зенітно-ракетному комплексу окупантів.Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, склад боєприпасів та ще два важливих об’єктів ворога.