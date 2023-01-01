Загинув воїн з Волині Василь Максимяк: в громаді – триденна жалоба

Максимяк Василь Петрович, 1972 року народження.



Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.



Згодом у селищній раді поінформували, що кортеж з тілом загиблого Героя прибуде до рідного селища сьогодні, 2 серпня, орієнтовно о 13.00.



У громаді оголосили триденну жалобу.



Просять усіх вийти та вшанувати захисника, утворивши коридор шани.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним воїна, який віддав життя за мир в Україні та наше майбутнє! Вічна слава Героєві!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок мінно-вибухової травми загинув житель селища Ратне, 1972 року народження.Про це повідомив голова Ратнівської громадиЗгодом у селищній раді поінформували, що кортеж з тілом загиблого Героя прибуде до рідного селища сьогодні, 2 серпня, орієнтовно о 13.00.У громаді оголосили триденну жалобу.Просять усіх вийти та вшанувати захисника, утворивши коридор шани.

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