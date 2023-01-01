Загинув воїн з Волині Василь Максимяк: в громаді – триденна жалоба

Загинув воїн з Волині Василь Максимяк: в громаді – триденна жалоба
Внаслідок мінно-вибухової травми загинув житель селища Ратне Максимяк Василь Петрович, 1972 року народження.

Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.

Згодом у селищній раді поінформували, що кортеж з тілом загиблого Героя прибуде до рідного селища сьогодні, 2 серпня, орієнтовно о 13.00.

У громаді оголосили триденну жалобу.

Просять усіх вийти та вшанувати захисника, утворивши коридор шани.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним воїна, який віддав життя за мир в Україні та наше майбутнє! Вічна слава Героєві!

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Теги: Василь Максимяк, загибель, Ратне
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