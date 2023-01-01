Загинув воїн з Волині Василь Максимяк: в громаді – триденна жалоба
Сьогодні, 09:10
Внаслідок мінно-вибухової травми загинув житель селища Ратне Максимяк Василь Петрович, 1972 року народження.
Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.
Згодом у селищній раді поінформували, що кортеж з тілом загиблого Героя прибуде до рідного селища сьогодні, 2 серпня, орієнтовно о 13.00.
У громаді оголосили триденну жалобу.
Просять усіх вийти та вшанувати захисника, утворивши коридор шани.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним воїна, який віддав життя за мир в Україні та наше майбутнє! Вічна слава Героєві!
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Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.
Згодом у селищній раді поінформували, що кортеж з тілом загиблого Героя прибуде до рідного селища сьогодні, 2 серпня, орієнтовно о 13.00.
У громаді оголосили триденну жалобу.
Просять усіх вийти та вшанувати захисника, утворивши коридор шани.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним воїна, який віддав життя за мир в Україні та наше майбутнє! Вічна слава Героєві!
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