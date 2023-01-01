Якими даними мають володіти рідні захисників і захисниць. ПЕРЕЛІК





Про це



Родині необхідно знати такі дані про воїна:



• прізвище, ім’я та по батькові

• дата народження

• копія паспорта

• контактні дані місця постійної дислокації військової частини

• контактні дані ТЦК та СП, з якого був мобілізований Захисник

• назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби

• посада та звання, військово-облікова спеціальність (якщо відомо)

• особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетону

• прізвище, ім’я та по батькові та контакти колег по службі, побратимів

• прізвище, ім’я та по батькові та контакти безпосереднього командира

• прізвище, ім’я та по батькові, контакти командира частини

• телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання.



Зауважують, що вищезазначений перелік інформації може допомогти родинам захисників у критичних ситуаціях. Також варто попередньо домовитися із захисником про те, що він буде систематично повідомляти вас про своє актуальне місце перебування (населений пункт, без точної локації) та періоди, в які з великою долею ймовірності він буде не на зв'язку.



Якщо втратили зв’язок із кимось з рідних, хто на фронті



Якщо захисник чи захисниця не виходить на зв’язок кілька днів, не варто одразу панікувати, причиною цього може бути відсутнє мобільне покриття, розряджений телефон через відсутність електроенергії тощо. Спочатку заспокойтеся і з’ясуйте всі обставини. У першу чергу спробуйте сконтактуватися з колегами по службі, які можуть бути поряд, безпосереднім командиром, командиром частини. Якщо із частини вам повідомляють, що захисник знаходиться на бойовому завданні та не обліковується як безвісно зниклий, полонений, загиблий, поранений тощо - зберігайте спокій та очікуйте, коли захисник вийде з вами на зв’язок, в іншому разі - через 2 дні повторно зверніться до частини, щоб уточнити інформацію.



Зник безвісти за особливих обставин



Особою, яка зникла безвісти за особливих обставин, є особа, зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України. Така особа має права та особливий статус, визначені законом. Близькі родичі та члени сім'ї мають право на отримання достовірних відомостей про місце перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме).



У випадку тривалої втрати зв'язку із захисником (3 дні і більше), варто зв'язатися з військовою частиною (гаряча лінія, безпосередній командир, командир частини) та дізнатися причину відсутності зв’язку із захисником. Також збережіть номер телефону, з якого захисник останній раз виходив на зв’язок з вами. При отриманні усної інформації від безпосереднього командира, колег, командира частини, по гарячій лінії, що Захисник зник безвісті чи у випадку ситуації з постійною втратою зв'язку від 3 діб і більше, варто одразу дізнатися подробиці останнього місця перебування Захисника, обставини ситуації, після чого пропав зв’язок, інформацію про координати, де був останній раз на зв'язку, за якими координатами був направлений і т.і. За можливості, максимально точно з'ясуйте та зафіксуйте координати місця події, після якої було втрачено зв’ язок із захисником.



Встановіть зв’язок із територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (в минулому - військкоматом), з якого була мобілізована особа, перевірте наявність/відсутність повідомлення від частини про підтвердження статусу Зниклого безвісти або зверніться до установи, організації, де служить захисник (Головні Управління Національної поліції області, райвідділки національної поліції, обласні ГУ СБУ, ГУ ДСНС та інші).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки оприлюднили перелік даних, якими потрібно володіти родинам захисника чи захисниці.Про це повідомляють на офіційній сторінці обласного ТЦК та СП.Родині необхідно знати такі дані про воїна:• прізвище, ім’я та по батькові• дата народження• копія паспорта• контактні дані місця постійної дислокації військової частини• контактні дані ТЦК та СП, з якого був мобілізований Захисник• назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби• посада та звання, військово-облікова спеціальність (якщо відомо)• особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетону• прізвище, ім’я та по батькові та контакти колег по службі, побратимів• прізвище, ім’я та по батькові та контакти безпосереднього командира• прізвище, ім’я та по батькові, контакти командира частини• телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання.Зауважують, що вищезазначений перелік інформації може допомогти родинам захисників у критичних ситуаціях. Також варто попередньо домовитися із захисником про те, що він буде систематично повідомляти вас про своє актуальне місце перебування (населений пункт, без точної локації) та періоди, в які з великою долею ймовірності він буде не на зв'язку.Якщо захисник чи захисниця не виходить на зв’язок кілька днів, не варто одразу панікувати, причиною цього може бути відсутнє мобільне покриття, розряджений телефон через відсутність електроенергії тощо. Спочатку заспокойтеся і з’ясуйте всі обставини. У першу чергу спробуйте сконтактуватися з колегами по службі, які можуть бути поряд, безпосереднім командиром, командиром частини. Якщо із частини вам повідомляють, що захисник знаходиться на бойовому завданні та не обліковується як безвісно зниклий, полонений, загиблий, поранений тощо - зберігайте спокій та очікуйте, коли захисник вийде з вами на зв’язок, в іншому разі - через 2 дні повторно зверніться до частини, щоб уточнити інформацію.Особою, яка зникла безвісти за особливих обставин, є особа, зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України. Така особа має права та особливий статус, визначені законом. Близькі родичі та члени сім'ї мають право на отримання достовірних відомостей про місце перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме).У випадку тривалої втрати зв'язку із захисником (3 дні і більше), варто зв'язатися з військовою частиною (гаряча лінія, безпосередній командир, командир частини) та дізнатися причину відсутності зв’язку із захисником. Також збережіть номер телефону, з якого захисник останній раз виходив на зв’язок з вами. При отриманні усної інформації від безпосереднього командира, колег, командира частини, по гарячій лінії, що Захисник зник безвісті чи у випадку ситуації з постійною втратою зв'язку від 3 діб і більше, варто одразу дізнатися подробиці останнього місця перебування Захисника, обставини ситуації, після чого пропав зв’язок, інформацію про координати, де був останній раз на зв'язку, за якими координатами був направлений і т.і. За можливості, максимально точно з'ясуйте та зафіксуйте координати місця події, після якої було втрачено зв’ язок із захисником.Встановіть зв’язок із територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (в минулому - військкоматом), з якого була мобілізована особа, перевірте наявність/відсутність повідомлення від частини про підтвердження статусу Зниклого безвісти або зверніться до установи, організації, де служить захисник (Головні Управління Національної поліції області, райвідділки національної поліції, обласні ГУ СБУ, ГУ ДСНС та інші).

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