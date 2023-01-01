В ISW зробили припущення щодо того, як Лукашенко може використати вагнерівців

Олександр Лукашенко, можливо, сигналізував про свій намір використати ПВК "Вагнер" для створення основи для невизначеної білоруської "контрактної армії".



Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє



В ISW нагадали, що 1 серпня Лукашенко заявив, що прагне зберегти ПВК "Вагнер" у ЗС Білорусі, використовуючи досвідчених бійців "Вагнера" для "активнішого створення контрактної армії".



Лукашенко не надав подробиць щодо організаційної структури "контрактної армії", запланованої чисельності та термінів формування, але зазначив, що наразі "Вагнер" налічує понад 30 тис. бійців.



За словами аналітиків, Білорусь наразі не має "контрактної армії" чи структури, схожої на неї, що в цьому контексті, ймовірно, належить до російського терміну "контрактники" — професійні солдати-добровольці, а не призовники.



Зазначається, що білоруські військові не мають формувань вище бригадного рівня, а основними бойовими одиницями Білорусі є шість окремих бригад (три механізовані, дві повітряно-десантні та одна спецпризначення), укомплектовані переважно військовослужбовцями 18-місячної служби та деякими військовослужбовцями за контрактом".



"Створення "контрактної армії", ймовірно, вимагатиме створення нового формування або суттєвої реорганізації наявних бригад Білорусі та капітального перегляду білоруської підготовки для створення сил із професійних солдатів із тривалим терміном служби, як раніше (і невдало) Росія намагалася зробити наприкінці 2000-х – на початку 2010-х років", — йдеться у звіті.



В ISW зазначили, що тодішній міністр оборони Білорусі Андрій Равков у 2016 році заявляв, що Білорусь не повинна і не планує переходити від традиційної штатної та кадрової системи до повністю контрактної армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Білорусі, можливо, сигналізував про свій намір використати ПВК "Вагнер" для створення основи для невизначеної білоруської "контрактної армії".Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Суспільне В ISW нагадали, що 1 серпня Лукашенко заявив, що прагне зберегти ПВК "Вагнер" у ЗС Білорусі, використовуючи досвідчених бійців "Вагнера" для "активнішого створення контрактної армії".Лукашенко не надав подробиць щодо організаційної структури "контрактної армії", запланованої чисельності та термінів формування, але зазначив, що наразі "Вагнер" налічує понад 30 тис. бійців.За словами аналітиків, Білорусь наразі не має "контрактної армії" чи структури, схожої на неї, що в цьому контексті, ймовірно, належить до російського терміну "контрактники" — професійні солдати-добровольці, а не призовники.Зазначається, що білоруські військові не мають формувань вище бригадного рівня, а основними бойовими одиницями Білорусі є шість окремих бригад (три механізовані, дві повітряно-десантні та одна спецпризначення), укомплектовані переважно військовослужбовцями 18-місячної служби та деякими військовослужбовцями за контрактом"."Створення "контрактної армії", ймовірно, вимагатиме створення нового формування або суттєвої реорганізації наявних бригад Білорусі та капітального перегляду білоруської підготовки для створення сил із професійних солдатів із тривалим терміном служби, як раніше (і невдало) Росія намагалася зробити наприкінці 2000-х – на початку 2010-х років", — йдеться у звіті.В ISW зазначили, що тодішній міністр оборони Білорусіу 2016 році заявляв, що Білорусь не повинна і не планує переходити від традиційної штатної та кадрової системи до повністю контрактної армії.

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