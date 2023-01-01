В ISW зробили припущення щодо того, як Лукашенко може використати вагнерівців

В ISW зробили припущення щодо того, як Лукашенко може використати вагнерівців
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, можливо, сигналізував про свій намір використати ПВК "Вагнер" для створення основи для невизначеної білоруської "контрактної армії".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Суспільне.

В ISW нагадали, що 1 серпня Лукашенко заявив, що прагне зберегти ПВК "Вагнер" у ЗС Білорусі, використовуючи досвідчених бійців "Вагнера" для "активнішого створення контрактної армії".

Лукашенко не надав подробиць щодо організаційної структури "контрактної армії", запланованої чисельності та термінів формування, але зазначив, що наразі "Вагнер" налічує понад 30 тис. бійців.

За словами аналітиків, Білорусь наразі не має "контрактної армії" чи структури, схожої на неї, що в цьому контексті, ймовірно, належить до російського терміну "контрактники" — професійні солдати-добровольці, а не призовники.

Зазначається, що білоруські військові не мають формувань вище бригадного рівня, а основними бойовими одиницями Білорусі є шість окремих бригад (три механізовані, дві повітряно-десантні та одна спецпризначення), укомплектовані переважно військовослужбовцями 18-місячної служби та деякими військовослужбовцями за контрактом".

"Створення "контрактної армії", ймовірно, вимагатиме створення нового формування або суттєвої реорганізації наявних бригад Білорусі та капітального перегляду білоруської підготовки для створення сил із професійних солдатів із тривалим терміном служби, як раніше (і невдало) Росія намагалася зробити наприкінці 2000-х – на початку 2010-х років", — йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що тодішній міністр оборони Білорусі Андрій Равков у 2016 році заявляв, що Білорусь не повинна і не планує переходити від традиційної штатної та кадрової системи до повністю контрактної армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олександр Лукашенко, вагнерівці, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Батьки загиблого 20-річного Героя з Волині передали 100 тисяч гривень на авто для захисників
Сьогодні, 10:37
Пірнальні травми: як багато їх на Волині і що робити людям, які поруч в таких випадках
Сьогодні, 10:25
В ISW зробили припущення щодо того, як Лукашенко може використати вагнерівців
Сьогодні, 09:40
Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку 2 серпня
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
У Білорусі виявили ще одну локацію «вагнерівців» У Білорусі виявили ще одну локацію «вагнерівців»
01 серпень, 17:23
Президент Литви про «вагнерівців» у Білорусі: загроза серйозна Президент Литви про «вагнерівців» у Білорусі: загроза серйозна
31 липень, 19:10
Польща заявила про переміщення вагнерівців на захід Білорусі Польща заявила про переміщення вагнерівців на захід Білорусі
29 липень, 15:44
Відомо, хто очолив «вагнерівців» у Білорусі Відомо, хто очолив «вагнерівців» у Білорусі
27 липень, 02:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Батьки загиблого 20-річного Героя з Волині передали 100 тисяч гривень на авто для захисників
Сьогодні, 10:37
 0
Пірнальні травми: як багато їх на Волині і що робити людям, які поруч в таких випадках
Сьогодні, 10:25
 0
В ISW зробили припущення щодо того, як Лукашенко може використати вагнерівців
Сьогодні, 09:40
 0
Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку 2 серпня
Сьогодні, 09:17
 0
Медіа
відео
1/8