На Волині обрали голову міськрайонного суду

На Волині обрали голову міськрайонного суду
Рішенням зборів суддів Ковельського міськрайонного суду суддю Лесика В’ячеслава Олександровича з 3 серпня 2023 року обрано головою Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

Про це повідомили у суді, - пише ІА Волинські новини.

«Ми впевнені, що Ваш великий досвід роботи, професіоналізм, наполегливість, сумлінність та відданість справі сприятимуть розбудові неупередженого та справедливого судочинства», – йдеться у повідомленні.

Довідка

В’ячеслав Лесик народився 1961 року в селі Мала Глуша на Ратнівщині Волинської області.

Свою кар’єру розпочав в місцевому колгоспі різноробом, згодом – на посаді інструктора Любешівського районного комітету Комсомолу.

1987 року закінчив Харківський юридичний інститут.

Деякий час працював слідчим Горохівського райвідділу внутрішніх справ.

1990-2009 – голова Ратнівського районного суду Волинської області.

2009-2010 – суддя Ковельського міськрайонного суду.

З лютого 2011-го по березень 2023 року – голова Ковельського міськрайонного суду.

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Теги: суд, Ковель, голова, посада
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