На Волині обрали голову міськрайонного суду
Сьогодні, 22:13
Рішенням зборів суддів Ковельського міськрайонного суду суддю Лесика В’ячеслава Олександровича з 3 серпня 2023 року обрано головою Ковельського міськрайонного суду Волинської області.
Про це повідомили у суді, - пише ІА Волинські новини.
«Ми впевнені, що Ваш великий досвід роботи, професіоналізм, наполегливість, сумлінність та відданість справі сприятимуть розбудові неупередженого та справедливого судочинства», – йдеться у повідомленні.
Довідка
В’ячеслав Лесик народився 1961 року в селі Мала Глуша на Ратнівщині Волинської області.
Свою кар’єру розпочав в місцевому колгоспі різноробом, згодом – на посаді інструктора Любешівського районного комітету Комсомолу.
1987 року закінчив Харківський юридичний інститут.
Деякий час працював слідчим Горохівського райвідділу внутрішніх справ.
1990-2009 – голова Ратнівського районного суду Волинської області.
2009-2010 – суддя Ковельського міськрайонного суду.
З лютого 2011-го по березень 2023 року – голова Ковельського міськрайонного суду.
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Про це повідомили у суді, - пише ІА Волинські новини.
«Ми впевнені, що Ваш великий досвід роботи, професіоналізм, наполегливість, сумлінність та відданість справі сприятимуть розбудові неупередженого та справедливого судочинства», – йдеться у повідомленні.
Довідка
В’ячеслав Лесик народився 1961 року в селі Мала Глуша на Ратнівщині Волинської області.
Свою кар’єру розпочав в місцевому колгоспі різноробом, згодом – на посаді інструктора Любешівського районного комітету Комсомолу.
1987 року закінчив Харківський юридичний інститут.
Деякий час працював слідчим Горохівського райвідділу внутрішніх справ.
1990-2009 – голова Ратнівського районного суду Волинської області.
2009-2010 – суддя Ковельського міськрайонного суду.
З лютого 2011-го по березень 2023 року – голова Ковельського міськрайонного суду.
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