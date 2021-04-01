На Волині обрали голову міськрайонного суду





Про це повідомили у суді, - пише

«Ми впевнені, що Ваш великий досвід роботи, професіоналізм, наполегливість, сумлінність та відданість справі сприятимуть розбудові неупередженого та справедливого судочинства», – йдеться у повідомленні.



Довідка



В’ячеслав Лесик народився 1961 року в селі Мала Глуша на Ратнівщині Волинської області.



Свою кар’єру розпочав в місцевому колгоспі різноробом, згодом – на посаді інструктора Любешівського районного комітету Комсомолу.



1987 року закінчив Харківський юридичний інститут.



Деякий час працював слідчим Горохівського райвідділу внутрішніх справ.



1990-2009 – голова Ратнівського районного суду Волинської області.



2009-2010 – суддя Ковельського міськрайонного суду.



З лютого 2011-го по березень 2023 року – голова Ковельського міськрайонного суду.

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«Ми впевнені, що Ваш великий досвід роботи, професіоналізм, наполегливість, сумлінність та відданість справі сприятимуть розбудові неупередженого та справедливого судочинства», – йдеться у повідомленні.В’ячеслав Лесик народився 1961 року в селі Мала Глуша на Ратнівщині Волинської області.Свою кар’єру розпочав в місцевому колгоспі різноробом, згодом – на посаді інструктора Любешівського районного комітету Комсомолу.1987 року закінчив Харківський юридичний інститут.Деякий час працював слідчим Горохівського райвідділу внутрішніх справ.1990-2009 – голова Ратнівського районного суду Волинської області.2009-2010 – суддя Ковельського міськрайонного суду.З лютого 2011-го по березень 2023 року – голова Ковельського міськрайонного суду.

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