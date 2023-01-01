Волинським воїнам на фронт привезли 50 FPV-дронів
Сьогодні, 11:12
Лісівники передали чималу партію допомоги бійцям Волинської тероборони, які боронять українську незалежність на сході.
Про це в телеграмі інформує 100-та окреме бригада Територіальної оборони ЗСУ.
На сході України, де з початку весни продовжують успішно виконувати бойові завдання підрозділи нашої бригади, побувала делегація лісівників Волинської та Рівненської областей.
«Земляки завітали до нас аж ніяк не з порожніми руками – привезли 50 ударних FPV-дронів, шість квадракоптерів DJI MAVIC 3, а також багато інших справді потрібних на фронті речей військового та побутового призначення», - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, під стінами Волинської обласної ради - мітинг "Спочатку дрони".
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Про це в телеграмі інформує 100-та окреме бригада Територіальної оборони ЗСУ.
На сході України, де з початку весни продовжують успішно виконувати бойові завдання підрозділи нашої бригади, побувала делегація лісівників Волинської та Рівненської областей.
«Земляки завітали до нас аж ніяк не з порожніми руками – привезли 50 ударних FPV-дронів, шість квадракоптерів DJI MAVIC 3, а також багато інших справді потрібних на фронті речей військового та побутового призначення», - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, під стінами Волинської обласної ради - мітинг "Спочатку дрони".
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